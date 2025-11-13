Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 vừa qua đã đạt được những tín hiệu tích cực với mức tăng trưởng 23% so với tháng 9, cho thấy những tháng cuối năm sẽ đặc biệt quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng của các hãng xe tại Việt Nam.

Do đó, để duy trì sự sôi động này, bước sang tháng 11, thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục đón nhận thêm nhiều mẫu xe mới bao gồm cả phiên bản nâng cấp, hoàn toàn mới và cả những mẫu xe lần đầu xuất hiện.

Dưới đây là một số mẫu xe đã và sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam trong tháng 11 này, tất cả đều là xe nhập khẩu và có mức giá tiền tỷ.

Volvo S90 và XC60 facelift

Trong tháng 11 này, phiên bản nâng cấp của bộ đôi sedan Volvo S90 và SUV Volvo XC60 sẽ được nhà phân phối Tasco Auto giới thiệu tới khách hàng Việt.

Trong đó, Volvo S90 có lần thứ 2 được nâng cấp kể từ lần đầu tiên vào tháng 2/2020. Đối thủ của mẫu xe này là Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5 Series.

Volvo S90 2026 đã có lần thứ 2 được nâng cấp kể từ lần đầu tiên vào tháng 2/2020. Ảnh: Volvo

Mẫu sedan cỡ D hạng sang này sẽ được làm mới ở phần lưới tản nhiệt, cả trước sau và dải đèn pha lẫn đèn hậu. Nội thất của Volvo S90 2026 có màn hình giải trí trung tâm thiết kế mới, giảm bớt các chi tiết chrome.

Theo tư vấn bán hàng đại lý Volvo, S90 sẽ có 2 tùy chọn phiên bản gồm Ultra (MHEV) và Plug-in hybrid Ultra (PHEV). Giá bán dự kiến từ 2,269-2,750 tỷ đồng.

Trong khi đó, Volvo XC60 chỉ có một vài thay đổi nhẹ, tập trung vào lưới tản nhiệt và phần cản trước sau tương tự như S90.

Bên trong, Volvo XC60 tập trung nâng cấp vật liệu, công nghệ và cách bố trí ánh sáng nội thất. Màn hình giải trí trung tâm tăng từ 11 inch lên 13,2 inch.

Volvo XC60 cạnh tranh trực tiếp với BMW X3 và Mercedes-Benz GLC. Ảnh: Top Gear

Chưa rõ động cơ trên Volvo XC60 cũng có tùy chọn động cơ mild hybrid (270 mã lực/420 Nm) và plug-in hybrid (462 mã lực/709 Nm). Đối thủ của Volvo XC60 2026 là BMW X3 và Mercedes-Benz GLC.

Bentley Continental GT V8

Theo một số nguồn tin, mẫu xe siêu sang Bentley Continental GT V8 nhiều khả năng cũng sẽ được nhà phân phối trình làng tại Việt Nam trong tháng 11, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh với số lượng có hạn.

Xe vẫn được thiết kế theo phong cách coupe thể thao đặc trưng đi kèm những vật liệu cao cấp nhất.

Bentley Continental GT V8 là mẫu xe siêu sang hybrid sạc điện. Ảnh: Bentley

Phiên bản tiêu chuẩn Bentley Continental GT V8 được giới thiệu toàn cầu vào tháng 4 năm nay, đánh dấu sự ra mắt của động cơ V8 4.0L Hybrid hiệu suất cao tăng áp kép mới, một phiên bản hiệu suất thấp hơn của động cơ V8 Hybrid hiệu suất cao được trang bị trên các phiên bản Speed ​​và Mulliner của xe.

Động cơ hybrid tăng áp kép mới này cho tổng công suất 671 mã lực, mô-men xoắn 930 Nm, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây. Tầm hoạt động thuần điện của Bentley Continental GT V8 PHEV khoảng 76km.

BYD M9

M9 là sản phẩm cuối cùng được BYD giới thiệu tại Việt Nam trong năm 2025. Được định vị ở phân khúc xe MPV cỡ lớn vốn có những cái tên như KIA Carnival (1,299-1,589 tỷ đồng), GAC M8 (1,699-2,199 tỷ đồng) và Volkswagen Viloran (2,099-2,288 tỷ đồng) nhưng BYD M9 chủ yếu cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Viloran khi có mức giá tương đồng, từ 1,999-2,388 tỷ đồng.

M9 được định vị ở phân khúc MPV cỡ lớn cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Viloran. Ảnh: BYD

Hiện tại, BYD M9 là mẫu xe MPV thứ 2 của thương hiệu xe năng lượng mới của Trung Quốc tại Việt Nam cùng với mẫu MPV và là mẫu xe thứ 3 sử dụng cấu hình hybrid sạc điện (PHEV), bên cạnh Sealion 6 và Seal 5.

Động cơ trên M9 gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 220 Nm và mô-tơ điện 268 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm đi kèm hộp số CVT, dẫn động cầu trước.

Tùy vào dung lượng pin mà xe có thể hoạt động thuần điện với quãng đường từ 95-170km.

Với mức giá từ 2 tỷ động, M9 sẽ hướng tới các khách hàng gia đình cao cấp nên nội thất được chăm chút với nhiều tiện nghi như ghế mát-xa, tủ lạnh, bàn làm việc, đèn đọc sách cùng hàng ghế thứ 2 được tách biệt độc lập.

Giống như các đối thủ, M9 cũng có hàng loạt các công nghệ an toàn xứng tầm với giá tiền.

Subaru Forester

Subaru Forester được giới thiệu tại Việt Nam trong tháng 11 này là mẫu xe hoàn toàn mới, được nhập khẩu từ Nhật Bản thay vì Thái Lan như trước đó. Vì vậy, giá bán của mẫu xe này cũng cao hơn từ 100-200 triệu so với thế hệ trước.

Subaru Forester thế hệ mới được ra mắt tại Việt Nam vào ngày 12/11. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo công bố, Subaru Forester sẽ chỉ còn 2 phiên bản: Forester 2.5L i-L EyeSight và 2.5L i-S EyeSight với giá bán là 1,299 và 1,399 tỷ đồng, loại bỏ bản thấp cấp.

Ngoại hình của Forester thế hệ mới có thiết kế vuông vức và hiện đại. Nội thất được tạo hình lại để bớt sự đơn điệu, gia tăng trang bị công nghệ.

Bước sang thế hệ mới, Subaru Forester sẽ không còn động cơ 2.0L mà thay bằng động cơ 2.5L 185 mã lực và mô-men xoắn 247Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng AWD.

Dù nằm phân khúc SUV cỡ C nhưng giá bán của Subaru Forester sẽ khó cạnh tranh được với Mazda CX‑5 (749-979 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Ford Territory (762-896 triệu đồng), KIA Sportage (819 triệu đồng - 1.009 tỷ đồng).

Thay vào đó, việc cạnh tranh với các đối thủ khác như Honda CR‑V (1,029-1,259 tỷ đồng) và Peugoet 3008 (929 triệu đồng - 1,119 tỷ đồng) được xem là khả dĩ hơn.

