Thông tin do Asia Nikkei đăng tải cho thấy chiến lược của hãng xe CH Séc Skoda không chỉ nhằm vào thị trường trong nước, mà còn hướng tới việc biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất cho khu vực Đông Nam Á.

Nhà máy của Skoda Auto tại Mlada Boleslav, Cộng hòa Séc. Ảnh: Asia Nikkei

Hai dòng xe điện sắp được sản xuất tại Việt Nam

Theo Bộ Công Thương, nhà máy Skoda – thuộc sở hữu tập đoàn Volkswagen – đã được khánh thành từ Quý 1 năm 2025. Giai đoạn đầu, tổ hợp này tập trung lắp ráp xe động cơ đốt trong. Tuy nhiên, nguồn tin từ Asia Nikkei cho thấy, nhà máy sẽ bổ sung dây chuyền xe điện và linh kiện cho ô tô điện (EV) từ năm 2026, đồng thời đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu.

Trong chuyến thăm mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng người đồng cấp từ Lào đã đánh giá cao định hướng mở rộng này. Điều đó cho thấy nhà máy không chỉ phục vụ nhu cầu Việt Nam mà còn hướng tới xuất khẩu sang các thị trường lân cận, trong đó có Lào.

Đại diện Skoda cho biết, hãng có kế hoạch sản xuất và có thể ra mắt 2 mẫu xe điện là Enyaq và Elroq tại Việt Nam từ năm 2026. Dù kế hoạch sản xuất chưa "đóng khung”, động thái mở rộng nhà máy cho thấy chiến lược dài hơi của Skoda trong việc tham gia thị trường xe điện đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

2 mẫu xe điện là Enyaq và Elroq có thể được lắp ráp và ra mắt ngay trong năm 2026. Ảnh: Skoda

Hiện tại, mới chỉ có một vài hãng nước ngoài công bố kế hoạch sản xuất xe điện tại Việt Nam, như BYD hoặc Chery. Chính vì vậy, việc Skoda “đi sớm” có thể giúp hãng chiếm lợi thế ban đầu, nhất là khi Việt Nam đang trở thành điểm sáng tăng trưởng của thị trường ô tô điện, với sự dẫn đầu của VinFast.

Số liệu thị trường cho thấy sức hút của ô tô tại Việt Nam là rất rõ ràng: Chỉ trong 3 quý đầu năm 2025, VinFast bán 103.884 xe điện, lần đầu tiên doanh số xe điện vượt doanh số xe xăng – một cột mốc quan trọng trong lịch sử hãng. Đồng thời, lượng bán xe của VinFast tiếp tục bỏ xa các hãng xe xếp sau là Toyota, Hyundai, Ford hay KIA...

Điều này đồng nghĩa, thị trường đang chuyển dịch mạnh, tạo sức ép buộc các hãng quốc tế phải hành động khẩn trương hơn.

Mắt xích Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo các chuyên gia, Việt Nam được Skoda và tập đoàn Volkswagen xem là điểm đặt nhà máy chiến lược vì 3 yếu tố: Chi phí sản xuất cạnh tranh so với Thái Lan hoặc Indonesia; chính sách ưu đãi lớn, đặc biệt liên quan đến đất đai, thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ; vị trí thuận lợi để xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Myanmar hoặc thậm chí xa hơn trong ASEAN.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, nhà máy Skoda tại Quảng Ninh đã nhận được nhiều ưu đãi đầu tư, bao gồm các ưu đãi về sử dụng đất, thuế nhập khẩu, thuế bán hàng và các loại thuế khác. Nếu không có các chính sách ưu đãi hoặc hỗ trợ, sẽ không hấp dẫn được các nhà đầu tư và sẽ không có cơ hội để phát triển.

Rõ ràng, “bệ phóng ưu đãi” đã tạo sức hút đối với Skoda giống như từng làm với Hyundai – hãng mà Thành Công Group cũng đang hợp tác phân phối.

Hiện Skoda đang lắp ráp hai mẫu xe chạy xăng là Slavia và Kushaq, chủ yếu phục vụ thị trường trong nước, đồng thời có kế hoạch nâng cấp và mở rộng danh mục sang các nước lân cận.

Việc bổ sung dây chuyền xe điện năm 2026 cho phép hãng đa dạng hóa sản phẩm, tránh phụ thuộc vào xe xăng trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi xanh. Đồng thời, tận dụng nguồn linh kiện nội địa, giảm rủi ro thiếu chip hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, với việc VinFast đã hiện diện tại Lào và Thái Lan, các hãng quốc tế sẽ xem Việt Nam như điểm trung chuyển quan trọng để cạnh tranh trong khu vực.

Không chỉ Skoda, các thương hiệu Trung Quốc cũng đang muốn mở rộng sản xuất xe điện tại Việt Nam. Liên doanh giữa Tập đoàn Chery và Geleximco cũng đã được cấp phép đầu tư 800 triệu USD vào nhà máy EV ở Hưng Yên (Thái Bình cũ) và đã bắt đầu xây dựng nhà máy lắp ráp xe Omoda & Jeacoo.

Như vậy, việc Skoda “nhảy” vào thời điểm hiện tại vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Điều này chắc chắn đã nằm trong tính toán của hãng xe mẹ Volkswagen, biến Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất xe điện tại khu vực và toàn cầu. Và cuộc cạnh tranh trong sản xuất xe điện tại Việt Nam chắc chắn sẽ khốc liệt hơn trong vài năm tới.

