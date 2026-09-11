Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG - Bộ Công Thương) cho biết thời gian qua, cơ quan này đã nhận được một số phản ánh, kiến nghị của các cá nhân là đối tác tài xế của Công ty TNHH Grab liên quan đến chính sách giá cước áp dụng với khách hàng và chính sách phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ áp dụng với đối tác tài xế tham gia cung ứng dịch vụ thông qua ứng dụng Grab.

Theo nội dung phản ánh, giá cước của một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi đối tác tài xế phải chịu các chi phí đầu vào và các khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, qua đó ảnh hưởng đến số tiền thực tế đối tác tài xế nhận được.

Các phản ánh cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí và các khoản khấu trừ, cũng như cách thức thông báo khi các chính sách này thay đổi.

Nhiều tài xế xe công nghệ Grab bày tỏ không đồng tình và bức xúc khi thu nhập thực tế sau mỗi cuốc xe không tương xứng. Ảnh: Thanh Tùng

Nhằm làm rõ các thông tin phản ánh, ngày 8/9, UBCTQG gửi giấy mời làm việc và văn bản đề nghị Công ty TNHH Grab cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ áp dụng đối với khách hàng, đối tác tài xế.

UBCTQG cũng đề nghị một số doanh nghiệp khác cung ứng dịch vụ gọi xe thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí áp dụng đối với hành khách và đối tác tài xế để phục vụ công tác rà soát, đánh giá.

Bên cạnh đó, UBCTQG cũng chủ động triển khai các nghiệp vụ khác để thu thập, xác minh thêm thông tin nhằm xem xét, đánh giá sự việc.

Trên cơ sở kết quả rà soát, xác minh và thông tin, tài liệu do các bên liên quan cung cấp, UBCTQG sẽ tiếp tục xem xét, đánh giá sự việc. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cơ quan này sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

UBCTQG đề nghị các doanh nghiệp cung ứng nền tảng gọi xe chủ động rà soát chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ, bảo đảm tuân thủ pháp luật cạnh tranh, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, tài xế và người tiêu dùng.

Cơ quan này cũng đề nghị tổ chức, cá nhân, trong đó có đối tác tài xế và người sử dụng dịch vụ, tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu và phản ánh khách quan về những vấn đề phát sinh, nhất là liên quan đến giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ.

UBCTQG nhấn mạnh các thông tin, tài liệu và phản ánh là nguồn thông tin cần thiết phục vụ công tác theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình cạnh tranh trên thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.