Ngày 7/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Đậu Văn Diện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; ông Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Media QH

Các cá nhân trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.

Trước đó, Thủ tướng đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Văn Thuấn.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát kinh tế đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn theo đúng quy định pháp luật.