Ngày 2/9, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) cho biết đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế, về tội "Nhận hối lộ".

Theo quyết định phân công công tác của Bộ trưởng Y tế hồi tháng 10/2025, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn được giao trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần; an toàn truyền máu; ứng dụng phát triển kỹ thuật mới trong khám bệnh, chữa bệnh; hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Ông cũng được giao chỉ đạo lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; hoạt động y tế phục vụ các hội nghị lớn của Đảng và Nhà nước; hoạt động hợp tác quốc tế về y tế; chỉ đạo hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia; công tác phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Bộ trưởng Y tế phân công ông Thuấn tham gia các Ban Chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu trong cuộc họp tại Bộ Y tế, tháng 6/2026. Ảnh: Bộ Y tế

Trong các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn được giao theo dõi và chỉ đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Hợp tác quốc tế. Đồng thời, ông được phân công theo dõi và chỉ đạo các bệnh viện như Bạch Mai, Hữu nghị Việt - Đức, E, Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Phổi Trung ương, Lão khoa Trung ương, Bệnh nhiệt đới Trung ương, Hữu nghị, K, Mắt Trung ương, Da liễu Trung ương, Phụ - Sản Trung ương, Nhi Trung ương, Tai - Mũi - Họng Trung ương, Răng - Hàm - Mặt Trung ương, Nội tiết Trung ương, Tâm thần Trung ương 1, Tâm thần Trung ương 2, Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương...

GS.TS Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, quê quán Bắc Ninh, là tiến sĩ chuyên về ung thư, có học hàm giáo sư từ 2018, làm Giám đốc Bệnh viện K từ năm 2016.

Ông là một trong các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu phòng chống, điều trị bệnh ung thư tại Việt Nam, đã có nhiều thành tựu đáng ghi nhận với những công trình nghiên cứu khoa học về ung thư. Ông cũng là người đưa ra sáng kiến thành lập Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng.

Tháng 4/2020, khi đang là Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), ông Thuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Y tế cho tới nay. Từ ngày 1/5/2023 tới ngày 10/8/2023, ông kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Tháng 11/2024, ông được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia.