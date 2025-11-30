Các chuyên trang quân sự Army Recognition và Defence-ua đưa tin, trong một số văn kiện được công khai gần đây, Lục quân Mỹ đề xuất dự án chuyển đổi súng phóng lựu liên thanh Mk 19 cỡ nòng 40mm, vốn là vũ khí trong biên chế quân đội “xứ sở cờ hoa” hàng chục năm qua, trở thành pháo phòng không đối phó UAV.

Súng phóng lựu Mk 19 khai hỏa. Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ/Weapon Systems

Theo yêu cầu từ quân đội Mỹ, Hệ thống chống máy bay không người lái (CUAS) cần được tích hợp các bộ cảm biến chuyên dụng có thể phát hiện mục tiêu trên không. Đồng thời, vũ khí này cũng cần một loại đạn mới đặc biệt “có thể kích nổ từ xa ở khoảng cách tối ưu nhằm gây thiệt hại tối đa nhất cho UAV”.

Với việc dùng các súng phóng lựu Mk 19 làm nền tảng cho CUAS, Lục quân Mỹ đặt mục tiêu “giảm thiểu sự cần thiết của phần cứng, trong khi vẫn cho phép các phương tiện cơ giới, tháp canh và nhiều đơn vị khác được trang bị vũ khí đảm nhiệm vai trò chống UAV thông qua nâng cấp các loại đạn dược và phần mềm”.

Dữ liệu từ Army Recognition cho hay, Mk 19 là súng phóng lựu được Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Saco (nay thuộc Tập đoàn General Dynamics) chế tạo giữa thập niên 1960, và đưa vào sử dụng bởi quân đội Mỹ từ năm 1968. Tính đến nay, Mk 19 đã trải qua bốn lần nâng cấp, với mẫu mới nhất là Mk 19 Mod 4.

Tổng trọng lượng của súng Mk 19 khi không lắp băng đạn và phụ kiện đi kèm là 35,2kg; dài 1,09m, trong đó phần nòng súng dài 0,413m. Do có trọng lượng nặng, Mk 19 thường được lắp trên các phương tiện cơ giới như xe Jeep, HMMWV cho đến bọc thép như xe chiến đấu Stryker.

Ảnh: Hải quân Mỹ/Weapon Systems

Loại lựu đạn được Mk 19 sử dụng có kích cỡ 40 x 53mm, với tầm bắn hiệu quả và xa nhất lần lượt là 1.500m và 2.212m. Khi Mk 19 khai hỏa, sơ tốc đầu nòng của súng nằm trong khoảng 230 – 240 m/s. Lựu đạn được nối thành băng đạn tương tự như súng máy, với mỗi băng gồm 32 hoặc 48 viên.

Khi phát nổ, lựu đạn 40 x 53mm khiến những ai trong bán kính 5m tính từ tâm vụ nổ đều thiệt mạng, và khiến người đứng trong bán kính 15m bị chấn thương. Thậm chí, lựu đạn này có thể xuyên thủng 5,1cm giáp cán đồng nhất (RHA), tức đủ gây hư hại cho các phương tiện bọc thép chở quân.

Kể từ thập niên 1960, Mk 19 được Mỹ xuất khẩu sang nhiều quốc gia đồng minh, và vũ khí này góp mặt trong nhiều điểm nóng xung đột. Theo chuyên trang quân sự Militarnyi, quân đội Ukraine đầu năm 2022 nhận được một lô hàng mang mã số hàng tồn kho từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là 1010-01-490-9697 với nội dung “Súng máy, lựu đạn 40mm (Mk 19 Mod III)”.