Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến việc ủy quyền thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu.

Theo đó, pháp luật dân sự cho phép một người ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện các công việc, giao dịch dân sự trong phạm vi được ủy quyền.

Trong trường hợp này, người sử dụng đất có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ đất đai. Các công việc được ủy quyền gồm đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới thửa đất, kê khai và xác minh nguồn gốc đất để thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu.

Sở Tư pháp Lâm Đồng làm rõ việc ghi số tờ, số thửa và xuất trình giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi ủy quyền làm sổ đỏ lần đầu. Ảnh: Nguyễn Huế

Xem xét giao dịch ủy quyền được công dân gửi kèm đơn kiến nghị, Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận thấy phạm vi ủy quyền liên quan đến "tất cả các thửa đất của bên ủy quyền" tại một thôn thuộc xã Tân Hội.

Sở Tư pháp nhận định, với cách xác định phạm vi công việc như trên, việc yêu cầu hợp đồng ủy quyền phải ghi cụ thể số tờ bản đồ, số thửa đất là chưa phù hợp với thực tế.

Lý do là quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu có thể bao gồm việc đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới và xác minh nguồn gốc đất. Khi các công việc này chưa hoàn tất, thông tin chính xác về số tờ bản đồ, số thửa có thể chưa được xác định.

Như vậy, theo Sở Tư pháp Lâm Đồng, không phải trường hợp nào người dân cũng có thể xác định đầy đủ số tờ, số thửa ngay từ thời điểm lập giấy ủy quyền.

Một nội dung khác được Sở Tư pháp làm rõ là việc yêu cầu người đi chứng thực hợp đồng ủy quyền xuất trình giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Việc ủy quyền trong trường hợp này nhằm thực hiện các thủ tục hành chính để cấp sổ đỏ lần đầu, cũng như các công việc liên quan nếu phát sinh khiếu nại.

Việc ủy quyền không nhằm thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển nhượng, tặng cho hay các giao dịch tương tự.

Vì vậy, Sở Tư pháp cho rằng yêu cầu xuất trình giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để xác định đất là tài sản chung hay tài sản riêng trong trường hợp này là chưa phù hợp.