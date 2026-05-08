Đại diện V-Green và PVOIL tại buổi lễ ký kết hợp tác.

Theo thỏa thuận, ngay trong tháng 5/2026, hai bên sẽ cùng tiến hành khảo sát và lắp đặt các tủ đổi pin xe máy điện và trạm sạc ô tô điện tại chuỗi hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của PVOIL trên cả nước. Dự kiến đến hết tháng 6, gần 3.000 tủ đổi pin sẽ được V-Green hoàn tất triển khai tại các cơ sở của PVOIL, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dùng xe máy điện VinFast.

Trước đó, hai bên đã hợp tác triển khai và đưa vào hoạt động gần 400 trạm sạc ô tô điện kết hợp tủ đổi pin xe máy điện VinFast tại các cửa hàng xăng dầu PVOIL, mang lại hiệu quả kinh doanh tích cực cho hai doanh nghiệp và trải nghiệm tối ưu cho người dùng xe điện VinFast. Trong thời gian tới, hai bên dự kiến sẽ phủ sóng mạng lưới tủ đổi pin xe máy điện trên toàn bộ hệ thống của PVOIL.

Đây là bước đi chiến lược trong lộ trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn, phù hợp với định hướng phát triển của PVOIL, góp phần hoàn thiện hạ tầng hỗ trợ cho người dùng xe điện tại Việt Nam.

Ông Lê Trung Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVOIL Trans chia sẻ: “Bên cạnh lĩnh vực kinh doanh xăng dầu truyền thống, PVOIL đang đẩy mạnh phát triển các tiện ích phi xăng dầu tại hệ thống cửa hàng, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp năng lượng đa dạng hàng đầu. Việc đồng hành cùng V-Green mở rộng mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin xe điện là bước tiến cụ thể hóa chiến lược thích ứng với xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa PVOIL và V-Green.”

Bà Đỗ Thị Thanh - Giám đốc phát triển mạng lưới của V-Green cũng khẳng định: “Hành trình phủ xanh hạ tầng giao thông đô thị của V-Green sẽ được tiếp thêm sức mạnh với sự đồng hành của PVOIL. Việc hiện diện tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu PVOIL trải dài khắp cả nước là lời cam kết của chúng tôi trong việc mang đến hạ tầng sạc và đổi pin linh hoạt, tiện lợi và an toàn cho người dùng xe điện VinFast, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có mật độ trạm sạc và đổi pin cao hàng đầu khu vực và thế giới”.

Sự hợp tác sâu rộng giữa V-Green và PVOIL góp phần kiến tạo một hệ sinh thái giao thông bền vững. Hiện tại, V-Green đang vận hành 150.000 cổng sạc ô tô điện trên khắp 34 tỉnh, thành. Trước sự tăng trưởng bùng nổ của xe máy điện VinFast, V-Green đang đẩy mạnh triển khai hệ thống tủ đổi pin thông qua hợp tác với hàng loạt đối tác lớn như FPT Shop, Thế giới Di động, MediaMart…, với mục tiêu hoàn tất triển khai 60.000 tủ đổi pin xe máy điện trong quý II/2026.

Thu Loan