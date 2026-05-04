Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố hôm nay, các doanh nghiệp trong nước đã xuất xưởng ước tính 361.300 chiếc xe máy mới trong tháng 4. Sản lượng này giảm nhẹ 1,3% so với tháng 3 (với 366.100 chiếc) nhưng vẫn ở mức cao, tăng tới 33,5% so với tháng 4/2025.

Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm 2026, đã có 1.325.700 chiếc xe máy mới được các doanh nghiệp sản xuất trong nước đưa ra thị trường, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là sản lượng rất cao, thể hiện nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất xe máy trong nước trong những tháng đầu năm. Điều này cũng cho thấy nguồn cung cho thị trường xe máy là khá dồi dào.

Bên cạnh 5 thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm Honda, Yamaha, SYM, Piaggio và Suzuki, thị trường xe máy trong nước những năm gần đây đang chứng kiến một làn sóng mới đến từ các doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực sản xuất xe máy điện.

Xe máy điện đang nhanh chóng tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, từ người dùng cá nhân đến các doanh nghiệp vận hành giao hàng, logistics. Ảnh minh hoạ: VF

Trong đó, những cái tên nổi bật như VinFast, Yadea, Pega, Selex Motors, Dat Bike, Before All... đang nhanh chóng mở rộng quy mô, gia tăng độ phủ cả về sản phẩm lẫn hệ thống phân phối. Các hãng này liên tục tung ra mẫu xe mới, đồng thời đầu tư bài bản vào sản xuất và hạ tầng đi kèm như trạm sạc, trạm đổi pin, mạng lưới đại lý và dịch vụ hậu mãi.

Trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét, sự trỗi dậy của các thương hiệu mới đang góp phần tái định hình thị trường xe máy Việt Nam, vốn lâu nay do các hãng xe xăng truyền thống chi phối.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!