CAHN đang là đội dẫn đầu LPBank V-League 2025/26, với 29 điểm. Các vị trí tiếp theo là Ninh Bình (27 điểm), Thể Công Viettel (22 điểm), Hà Nội FC (21 điểm).

Đây đều là những cái tên nằm trong nhóm đua vô địch V-League mùa này. Họ sở hữu lực lượng có chiều sâu, nhiều cá nhân xuất sắc và tham vọng lớn.

Ưu thế trong cuộc đua vô địch đang thuộc về CAHN. Đội bóng ngành công an không chỉ dẫn đầu BXH, mà còn thi đấu thiếu 2 trận so với các đối thủ. Như vậy, nếu giành trọn vẹn 6 điểm ở 2 trận đấu này, đoàn quân của HLV Polking sẽ tạo ra khoảng cách đáng kể với nhóm bám đuổi phía sau.

CAHN không còn mục tiêu nào ở mùa giải năm nay ngoài V-League, sau khi bị loại ở Cúp Quốc gia, Cúp CLB Đông Nam Á và mới đây là AFC Champions League 2.

Đình Bắc sẽ giúp CAHN vô địch V-League? Ảnh: S.N

Việc không thể đi sâu ở những giải đấu trên với CAHN là một điều đáng tiếc, nhưng ở chiều hướng ngược lại, Quang Hải và các đồng đội hiện tại có thể dồn toàn lực cho cuộc đua vô địch V-League.

Trong khi đó, Ninh Bình với 2 trận thua liên tiếp trước kỳ nghỉ Tết (vòng 12 và vòng 13) khiến đội bóng này đánh mất lợi thế về điểm số. Tuy nhiên, V-League vẫn còn 13 vòng đấu, mọi điều có thể xảy ra. Nếu thi đấu với phong độ như hồi đầu giải, đội chủ sân Ninh Bình hoàn toàn có thể giành ngôi vương.

Với Thể Công Viettel và Hà Nội FC dù kém 6-7 điểm so với 2 đội dẫn đầu, nhưng vẫn có nhiều cơ hội vượt lên. Cả hai đều là những đội bóng truyền thống, có bản lĩnh và sở hữu lực lượng mạnh.

Hà Nội FC luôn là ứng cử viên vô địch.

“Điều chúng tôi cần tập trung lúc này là chuẩn bị cho 3 trận tới. Sau đó các CLB lại bước vào quãng nghỉ FIFA Days. Đây là một phần của bóng đá Việt Nam và chúng ta không thể làm gì khác. Hà Nội FC nỗ lực duy trì tinh thần và thể trạng của các cầu thủ ở mức tốt nhất”, HLV Harry Kewell cho biết.

Về cuộc đua vô địch, cựu danh thủ Australia nói: “Tôi luôn bảo ban cầu thủ phải làm việc chăm chỉ. Để thu hẹp khoảng cách với các CLB nhóm đầu là rất khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn cố gắng từng trận và nếu thi đấu đủ tốt, Hà Nội FC sẽ tiệm cận nhóm đầu bảng”.

Thép Xanh Nam Định gần như hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: S.N

Trên thực tế, cuộc đua vô địch V-League mùa giải năm nay hấp dẫn hơn nếu như Thép Xanh Nam Định không 'buông' sớm. Ở vòng gần nhất, nhà ĐKVĐ hòa Hà Tĩnh 1-1 trên sân nhà Thiên Trường, qua đó nối dài mạch không thắng lên 9 trận, trong đó có 6 trận hòa.

Cánh cửa vô địch V-League lần thứ ba liên tiếp của đội bóng thành Nam đang dần khép lại, khi mới có 12 điểm và kém đội đầu bảng CAHN tới 17 điểm, cùng thi đấu nhiều hơn hai trận. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp Nam Định vượt lên dẫn đầu trong phần còn lại của giải đấu.