Sau kỳ nghỉ Tết tại quê nhà Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho đợt tập trung đầu tiên trong năm 2026 của ĐTQG, với tâm điểm là trận tái đấu Malaysia ngày 31/3, trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang Sik không thể triệu tập tiền đạo trẻ Đình Bắc vì án treo giò của AFC, tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc có thêm rất nhiều sự lựa chọn chất lượng khác.

Đáng chú ý, ngoài sự trở lại của tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang Sik có thể gọi thêm 3 cầu thủ nhập tịch khác đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio, Hà Nội FC), Đỗ Phi Long (Gustavo Santos, SHB Đà Nẵng) và Patrik Lê Giang (CA TP.HCM).

Xuân Son trở lại với tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Thời gian qua, cả ba cầu thủ trên đầy bày tỏ mong muốn được khoác áo cho ĐTQG Việt Nam. Với Hoàng Hên, anh thể hiện sự khao khát cống hiến khi tích cực học tiếng Việt, tìm hiểu về văn hóa Việt...

Về chuyên môn, cầu thủ Hà Nội FC được đánh giá là mảnh ghép quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam một khi được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Sở hữu nền tảng thể lực, thể hình tốt, kỹ thuật và có kinh nghiệm thi đấu ở V-League, Hoàng Hên tự tin có thể thích nghi nhanh với lối chơi ở tuyển Việt Nam.

Với Đỗ Phi Long hay Patrick Lê Giang, bộ đôi này cũng đều là những gương mặt chất lượng. Và nếu được HLV Kim Sang Sik gọi, họ đều là sự bổ sung cần thiết cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik có thể trẻ hóa tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Ngoài các cầu thủ nhập tịch, giới chuyên môn dự đoán nhiều cầu thủ U23 Việt Nam được HLV Kim Sang Sik điền tên vào danh sách tập trung ĐTQG. Những Nhật Minh, Văn Khang, Xuân Bắc, Minh Phúc, thậm chí là tiền đạo 18 tuổi Lê Phát có thể đã nằm trong kế hoạch sử dụng của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trận tái đấu với Malaysia có tính chất rất quan trọng, quyết định tấm vé đi tiếp của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Màn thể hiện của tuyển Việt Nam với sự tăng cường, bổ sung nhiều vị trí, hay được trẻ hóa từ lứa U23, đang là điều mà người hâm mộ rất chờ đợi.