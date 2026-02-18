Bị xử thua 0-3 ở lượt đi, CAHN hành quân đến trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League 2 với nhiệm vụ cực khó: thắng cách biệt hơn ba bàn để lật ngược tình thế.

Không còn đường lùi, thầy trò HLV Mano Polking đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, kiểm soát bóng áp đảo và dồn ép đối thủ trong phần lớn thời gian hiệp một.

CAHN (áo đỏ) bị loại khỏi Cúp châu Á

Sức ép được tạo ra liên tục, nhưng khâu dứt điểm lại trở thành nỗi ám ảnh. Alan, China, Leo Artur rồi Quang Hải đều có cơ hội rõ ràng song sự nóng vội khiến những pha kết thúc thiếu chính xác.

Nhận thấy sự bế tắc, HLV Polking tung Đình Bắc vào sân từ phút 30 nhằm tăng thêm đột biến. Tuy nhiên, khi bàn thắng chưa đến, hàng thủ CAHN lại mắc sai lầm.

Phút 36, Higashikawa bật cao đánh đầu tung lưới Nguyễn Filip, khiến đại diện Việt Nam bị dẫn 0-1 và buộc phải ghi ít nhất bốn bàn mới có hy vọng.

Hiệp hai không khác nhiều khi CAHN vẫn ép sân nhưng thiếu sắc bén. Đến phút 54, tình thế càng trở nên tồi tệ khi Leo Artur nhận thẻ đỏ sau pha thúc cùi chỏ, gần như khép lại mọi cơ hội lật ngược thế cờ của đội bóng ngành công an.

Thực tế, Higashikawa và Buhagiar đã có 2 bàn thắng cho Tampines, trong khi CAHN chỉ có được 1 bàn danh dự do công của Alan. Thúc thủ 1-3, CAHN chấp nhận chia tay AFC Champions League 2 với tổng tỷ số 1-6 sau 2 lượt trận.

Đội hình thi đấu

Tampines Rovers: Rogers, Mahler, Yamashita, Najeeb, Yoshimoto, Buhagiar, Shahiran, Sumi, Kazama, Kobayashi, Higashikawa.

CAHN: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Hugo Gomes, Văn Hậu, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, China, Alan, Leo Artur.