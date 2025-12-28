Để phục vụ công tác thi công, sửa chữa trên cầu Long Biên, cơ quan chức năng tạm thời cấm làn đường theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm.

Cầu Long Biên nhìn từ phía cầu Chương Dương. Ảnh: Đức Hoàng

Đơn vị chức năng rào chắn để phục vụ thi công. Ảnh: Đức Hoàng

Tại một số nhịp cầu, công nhân đang tháo dỡ, thay thế các tấm đan bê tông phần mặt cầu. Các tấm đan mới sau khi được lắp đặt, sẽ được phủ thêm một lớp bê tông.

Các tấm bê tông cũ được công nhân tháo dỡ. Ảnh: Đức Hoàng

Một cán bộ kỹ thuật tại công trường cho biết, điểm đặc biệt của các tấm đan mới là sử dụng bê tông mác 400 nhằm tạo bề mặt phẳng, chịu lực, thay thế những đoạn mặt cầu đã xuống cấp. Kết cấu bê tông cường độ cao giúp phân tán tải trọng, hạn chế nứt vỡ khi người và phương tiện lưu thông. Ngoài ra, các máng thoát nước bằng thép cũng được thay thế trong đợt sửa chữa này.

Các tấm đan bê tông mới có tính chịu lực cao. Ảnh: Đức Hoàng

Công nhân đang hàn máng thoát nước dọc mép mặt cầu. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, sau thời gian dài khai thác, một số giằng gió cầu Long Biên bị hao mòn tiết diện, gối treo kê bằng gỗ bị mục, một số trụ tạm kê bằng thép bị hư hỏng... Phần đường bộ hai bên cầu cũng xuất hiện một số nút đầu dầm bị han gỉ, hao mòn.

Nhiều vị trí trên bề mặt cầu Long Biên đã bị bong tróc, hư hỏng. Ảnh: Đức Hoàng

Cầu Long Biên bị xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Đức Hoàng

Trong 61 ngày (từ 1/11 - 31/12) thi công sửa chữa, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ qua cầu Long Biên, hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm.

Việc cấm một chiều trên cầu Long Biên khiến lượng xe máy đổ dồn về cầu Chương Dương, gây ùn tắc giao thông liên tục ở cả hai hướng, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều.