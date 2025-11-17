W-un tac (1).jpg

Đã hơn 2 tuần kể từ khi cầu Long Biên cấm một chiều các phương tiện để sửa chữa tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Việc này khiến lượng xe máy đổ dồn về cầu Chương Dương, gây ùn tắc giao thông liên tục ở cả hai hướng, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều.

https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/17/w-un-tac-3-2024.jpg
https://static-images.vnncdn.net/vps_images_publish/000001/000003/2025/11/17/w-un-tac-9-2025.jpg

Tất cả các ngả đường dẫn lên cầu Chương Dương đều đông nghẹt phương tiện. Tình trạng ùn tắc ở các hướng như Nguyễn Văn Cừ, đường đê Long Biên - Xuân Quan còn kéo dài sang nhiều tuyến phố khác.

W-un tac (4).jpg

Hàng trăm ô tô nhích từng chút trên đường đê Long Biên – Xuân Quang sáng 17/11. Theo người dân, cảnh tượng ùn tắc kéo dài nhiều giờ này vẫn xảy ra hàng ngày, ngay cả trước khi cầu Long Biên bị cấm một chiều để sửa chữa đường sắt.

W-o tô bi tắc.jpg

Nhiều tình huống khiến tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng. Trong ảnh, một chiếc ô tô đỗ bên lề đường (không có tài xế) đã tạo thành "nút thắt cổ chai", khiến giao thông thêm rối loạn.

Cạnh đó, một phụ lái xe buýt đã rời xe để đi bộ. Chia sẻ với phóng viên, anh cho biết mình cảm thấy ngột ngạt vì phải chôn chân tại chỗ quá lâu. Anh đã hẹn tài xế sẽ trở lại xe tại điểm đón trả khách phía trên, cách đó khoảng 300m.

W-un tac (15).jpg

Vụ va chạm nhẹ giữa hai xe máy khiến các phương tiện khác phải di chuyển chậm.

W-un tac (10).jpg

Để thoát qua đoạn tắc, nhiều người điều khiển xe máy đã luồn lách lên vỉa hè, bất chấp cả những vị trí khó đi.

W-un tac (11).jpg

Nhiều người khác chọn cách đi vào các đường nhánh bên trong, sau đó tìm lối leo lên mặt đê.

W-un tac (8).jpg

Trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn hướng lên cầu Chương Dương, ô tô và xe máy đều phải di chuyển rất chậm.

W-un tac (12).jpg

Xe buýt bị ách tắc, khiến nhiều hành khách trên xe tỏ ra sốt ruột, mệt mỏi.

W-un tac (13).jpg

Nhiều xe phải mở cửa kính để giúp người ngồi trong đỡ bị say.

W-un tac (17).jpg

Tại một điểm quay đầu trên đường Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

W-un tac (2).jpg

Trên các tuyến đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh (gần đầu cầu Vĩnh Tuy), phương tiện cũng ken đặc. Ô tô dàn hàng ngang, chiếm gần hết mặt đường, ép xe máy phải len lỏi vào các khe hẹp để di chuyển.

W-un tac (16).jpg

Tương tự, đường lên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Cổ Linh - Đàm Quang Trung về phía các phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm...) cũng trong tình trạng ùn tắc liên tục.

Những thách thức của Hà Nội qua ảnh
Những thách thức của Hà Nội qua ảnh
Ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt mỗi khi mưa lớn... là các vấn đề tồn tại trong đời sống xã hội của Hà Nội, cần giải pháp xử lý.