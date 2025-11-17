Đã hơn 2 tuần kể từ khi cầu Long Biên cấm một chiều các phương tiện để sửa chữa tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Việc này khiến lượng xe máy đổ dồn về cầu Chương Dương, gây ùn tắc giao thông liên tục ở cả hai hướng, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Tất cả các ngả đường dẫn lên cầu Chương Dương đều đông nghẹt phương tiện. Tình trạng ùn tắc ở các hướng như Nguyễn Văn Cừ, đường đê Long Biên - Xuân Quan còn kéo dài sang nhiều tuyến phố khác.

Hàng trăm ô tô nhích từng chút trên đường đê Long Biên – Xuân Quang sáng 17/11. Theo người dân, cảnh tượng ùn tắc kéo dài nhiều giờ này vẫn xảy ra hàng ngày, ngay cả trước khi cầu Long Biên bị cấm một chiều để sửa chữa đường sắt.

Nhiều tình huống khiến tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng. Trong ảnh, một chiếc ô tô đỗ bên lề đường (không có tài xế) đã tạo thành "nút thắt cổ chai", khiến giao thông thêm rối loạn.

Cạnh đó, một phụ lái xe buýt đã rời xe để đi bộ. Chia sẻ với phóng viên, anh cho biết mình cảm thấy ngột ngạt vì phải chôn chân tại chỗ quá lâu. Anh đã hẹn tài xế sẽ trở lại xe tại điểm đón trả khách phía trên, cách đó khoảng 300m.

Vụ va chạm nhẹ giữa hai xe máy khiến các phương tiện khác phải di chuyển chậm.

Để thoát qua đoạn tắc, nhiều người điều khiển xe máy đã luồn lách lên vỉa hè, bất chấp cả những vị trí khó đi.

Nhiều người khác chọn cách đi vào các đường nhánh bên trong, sau đó tìm lối leo lên mặt đê.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn hướng lên cầu Chương Dương, ô tô và xe máy đều phải di chuyển rất chậm.

Xe buýt bị ách tắc, khiến nhiều hành khách trên xe tỏ ra sốt ruột, mệt mỏi.

Nhiều xe phải mở cửa kính để giúp người ngồi trong đỡ bị say.

Tại một điểm quay đầu trên đường Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Trên các tuyến đường Đàm Quang Trung, Cổ Linh (gần đầu cầu Vĩnh Tuy), phương tiện cũng ken đặc. Ô tô dàn hàng ngang, chiếm gần hết mặt đường, ép xe máy phải len lỏi vào các khe hẹp để di chuyển.

Tương tự, đường lên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Cổ Linh - Đàm Quang Trung về phía các phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm...) cũng trong tình trạng ùn tắc liên tục.