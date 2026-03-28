Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào tối 27/3 tại khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt trên địa bàn xã Thượng Phúc.

Thời điểm trên, hai người phụ nữ đi xe máy qua đường ngang giao cắt với đường sắt thì va chạm với tàu hỏa.

Cú va chạm khiến cả hai nạn nhân tử vong (một người trú tại Hà Nội, một người quê Thanh Hóa). Chiếc xe máy bị tàu cuốn đi một đoạn dài, biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường sắt tại xã Thượng Phúc. Ảnh: Thanh Hà

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Thượng Phúc và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc.

Theo chỉ huy Công an xã Thượng Phúc, cơ quan chức năng đã liên hệ được với gia đình các nạn nhân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.