Ngày 12/4, Công an xã Tân Minh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phát đi thông báo truy tìm tung tích, thân nhân một nạn nhân tử vong do tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 16h55 ngày 11/4, tại Km1589+100 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn 9 (xã Tân Minh), đoàn tàu SE5 chạy hướng Hà Nội - TPHCM bất ngờ tông trúng một người đi bộ trên đường sắt.

Cú va chạm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khu vực xảy ra vụ việc là đoạn đường vắng, không có lối đi ngang qua đường sắt.

Theo cơ quan công an, nạn nhân là nữ, cao khoảng 1,56m, mặc áo dài tay màu xanh dương, quần dài màu đen, đầu cạo trọc, đội nón lá, trong người có 2 cuốn kinh Phật. Do thi thể bị biến dạng nặng, chưa thể nhận diện khuôn mặt.

Hiện cơ quan công an chưa xác định được danh tính do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân.

Công an xã Tân Minh đề nghị ai là thân nhân hoặc biết được tung tích nạn nhân hãy liên hệ trực tiếp đơn vị qua số điện thoại 02523.878.841 để phối hợp giải quyết.

Ngày 5/4, cũng tại thôn 9, xã Tân Minh, xảy ra một vụ tai nạn đường sắt. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Trước đó, trưa 5/4, tại Km1592 tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Thôn 9, xã Tân Minh, khi qua đường ngang tự mở, một xe ô tô đã va chạm với tàu chở hàng đang lưu thông trên tuyến. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe bị thương và được đưa đi cấp cứu.