Sáng 5/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua camera của hệ thống cảnh báo tự động tại đường ngang dân sinh, lực lượng chức năng đã ghi lại toàn cảnh một người điều khiển xe máy cố tình “cướp đường” tàu hỏa.

Theo đó, khoảng 15h48 ngày 4/4, tàu SE8, do đầu máy 948 kéo 14 toa, lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Khi đến đường ngang dân sinh có biển báo, đèn cảnh báo và barie tự động tại Km13+700 (đoạn qua xã Ngọc Hồi, Hà Nội), một nam tài xế xe máy đã cố tình vượt qua đường sắt.

Tài xế xe máy cố tình vượt đường sắt khi tàu hỏa đi đến. Ảnh chụp màn hình

Phát hiện xe máy băng qua đường sắt, lái tàu đã phanh hãm để tránh xảy ra tai nạn. Tài xế xe máy bị ngã ra đường, sau đó điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Tàu SE8 tiếp tục hành trình vào lúc 15h50, chiếm dụng khu gian Thường Tín - Văn Điển khoảng 2 phút.

Tài xế xe máy may mắn không bị thương. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, mỗi hành vi chủ quan, “nhanh một giây” có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục xử lý nghiêm vi phạm về an toàn giao thông đường sắt, đồng thời công khai để tăng tính răn đe.

“Tính riêng ngày 4/4, lực lượng CSGT cả nước đã bố trí 77 tổ công tác, với 228 cán bộ, chiến sĩ để xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường sắt. Đáng chú ý, 36 cán bộ, chiến sĩ được phân công bí mật ghi hình phục vụ phạt nguội. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 110 trường hợp vi phạm”, đại diện Cục CSGT cho biết.