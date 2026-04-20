Chiều 20/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h52 cùng ngày, tài xế Bùi Văn M. (SN 1992, trú tại xã Vân Hòa, Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 78H-015.XX, kéo theo sơ mi rơ-moóc 78R-009.XX lưu thông trên Quốc lộ 19C theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến địa bàn thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, xe đầu kéo va chạm với xe máy mang BKS 78X1-35XX do ông Đặng Văn H. (SN 1960) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị L. (SN 1963), cùng trú tại thôn Lãnh Trường, xã Xuân Lãnh lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến cả ông H. và bà L. tử vong tại chỗ, các phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế Bùi Văn M.