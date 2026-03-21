Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 cùng ngày, ông Dương Quốc Trung (32 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe tải mang biển số tỉnh Bình Thuận, chở theo phụ xe lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn khu phố 1, phường Đông Hòa, xe tải đã va chạm với xe container do ông Đoàn Văn Thu (40 tuổi, trú xã Tuy An), đang quay đầu sang làn ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải Dương Quốc Trung tử vong tại bệnh viện; phụ xe tải và tài xế Thu bị thương.

Tại hiện trường, xe container lật nghiêng đè lên một xe máy đang dừng chờ qua đường. Rất may người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.