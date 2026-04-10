Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 10/4, trên đường Võ Chí Công (đoạn qua cầu Phú Hữu, phường Long Trường, TPHCM).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Linh

Thông tin ban đầu, xe đầu kéo chở container 40 feet lưu thông trên đường Võ Chí Công, hướng từ vòng xoay Phú Hữu về Khu công nghệ cao. Khi đang lên dốc cầu Phú Hữu, phương tiện này bất ngờ va chạm mạnh với ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh khiến chiếc ô tô 7 chỗ bị đẩy văng, ép chặt vào lan can cầu. Ngay sau đó, thùng container trên xe đầu kéo bị nghiêng, đè trực tiếp lên phần đầu của ô tô.

Xe đầu kéo va chạm ôtô 7 chỗ, đẩy xe này vào lan can cầu Phú Hữu. Ảnh: Trần Linh

Tại hiện trường, chiếc ô tô 7 chỗ biến dạng hoàn toàn phần đầu, kính chắn gió vỡ vụn. Rất may mắn, vụ tai nạn không gây thương vong về người, tài xế xe con đã thoát nạn trong gang tấc.

Do hai phương tiện nằm chắn ngang làn đường trên tuyến Vành đai 2, giao thông qua khu vực nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Theo ghi nhận, dòng xe trên đường Võ Chí Công kẹt cứng hơn 3km từ cầu Phú Hữu hướng về cầu Phú Mỹ và đường Võ Nguyên Giáp. Hàng nghìn phương tiện, chủ yếu là xe tải hạng nặng và xe container, phải nối đuôi nhau "chôn chân" dưới cái nắng sớm.

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Cửa ngõ phía đông TPHCM ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Trần Linh

Đến gần 9h cùng ngày, công tác cứu hộ mới hoàn tất, các phương tiện gặp nạn được di dời. Giao thông qua trục đường huyết mạch này bắt đầu hạ nhiệt và dần ổn định trở lại.