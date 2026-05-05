Bước ngoặt lịch sử và bài toán quy hoạch đô thị

Trong nhiều năm, Đồng Nai được biết đến như một trung tâm công nghiệp lớn với hệ thống khu công nghiệp phát triển mạnh. Tuy nhiên, khi hướng tới mô hình đô thị trực thuộc Trung ương, địa phương này đang đứng trước yêu cầu chuyển dịch sang cấu trúc đô thị hiện đại hơn, cân bằng giữa phát triển kinh tế và chất lượng sống.

Khi một địa phương chuyển mình lên thành phố trực thuộc Trung ương, sức ép về dân số, hạ tầng và chất lượng dịch vụ sẽ tăng lên đáng kể. Lúc này, các đại đô thị không chỉ đóng vai trò là nơi ở, mà còn là các "trung tâm dịch vụ tích hợp". Việc phát triển các khu đô thị quy mô lớn, được quy hoạch đồng bộ mang lại những giá trị kinh tế xã hội rõ rệt.

Thứ nhất, các đại đô thị giúp giảm tải cho khu vực trung tâm cũ bằng cách tạo ra các vùng đệm kinh tế, kéo theo đó là sự phát triển của hệ thống tiện ích công cộng như giáo dục, y tế, thương mại. Điều này trực tiếp làm tăng nguồn thu ngân sách thông qua việc thu hút dòng vốn đầu tư và tạo việc làm tại chỗ.

Thứ hai, việc quy hoạch bài bản ngay từ đầu tại các dự án quy mô lớn giúp chính quyền địa phương dễ dàng hơn trong việc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hạ tầng xã hội. Thay vì phát triển manh mún, các đại đô thị quy hoạch bài bản góp phần cải thiện chỉ số đáng sống và thu hút tầng lớp cư dân trí thức, chuyên gia về làm việc.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho các dự án này là tính cam kết. Một đại đô thị thực sự có giá trị chỉ khi đảm bảo tính pháp lý và vận hành hiệu quả, thay vì chỉ là những dự án bất động sản thuần túy.

Theo các chuyên gia quy hoạch, một đô thị trung tâm không chỉ cần tăng trưởng về quy mô dân số hay kinh tế, mà còn phải đáp ứng các tiêu chí về môi trường sống, hạ tầng xã hội và khả năng kết nối thuận tiện. Điều này đặt ra vai trò quan trọng cho các dự án đô thị quy mô lớn - nơi có thể tích hợp đồng bộ nhiều chức năng như nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục và không gian công cộng.

Aqua City trong bức tranh đô thị ven sông

Trong số các dự án đang triển khai tại Đồng Nai, Aqua City là một ví dụ tiêu biểu của mô hình đô thị quy mô lớn được quy hoạch theo hướng sinh thái. Dự án có quy mô 1.000 ha, nằm trong khu vực đô thị ven sông Đồng Nai, một trong những trục cảnh quan và phát triển quan trọng của địa phương.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, với 32km đường sông, dự án quy hoạch dành 70% diện tích cho không gian xanh, mặt nước và tiện ích đẳng cấp. Mô hình này phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại, trong đó yếu tố môi trường và sức khỏe cư dân được đặt lên hàng đầu.

Bên cạnh đó, vị trí của khu đô thị này cũng được đánh giá có khả năng kết nối với các tuyến giao thông liên vùng, góp phần tăng cường liên kết giữa Đồng Nai với TP.HCM và các khu vực lân cận. Khi giao thông thuận tiện, các dự án này không chỉ phục vụ cư dân tại chỗ mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế, dịch vụ và du lịch của toàn khu vực, tạo sự cộng hưởng với sân bay quốc tế Long Thành.

Chủ đầu tư Novaland cho biết, Aqua City hiện đã bước vào giai đoạn vận hành.. Gần 1.200 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao. Hàng trăm gia đình đã hoàn thiện nội thất và chuyển về sinh sống.

Theo kế hoạch, Aqua City đặt mục tiêu bàn giao sổ hồng cho những cư dân đầu tiên dự kiến từ tháng 6/2026. Các tiện ích như quảng trường trung tâm, bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall và khu vui chơi giải trí, thể thao đi vào hoạt động, kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị ven sông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Đô thị tương lai và yêu cầu phát triển đồng bộ

Quá trình hướng tới đô thị trực thuộc Trung ương không chỉ phụ thuộc vào một vài dự án riêng lẻ mà cần sự phát triển đồng bộ trên nhiều phương diện. Trong đó, các đại đô thị nếu được quy hoạch và triển khai đúng hướng có thể đóng vai trò như những “hạt nhân” thúc đẩy sự chuyển mình của toàn khu vực.

Tuy vậy, để phát huy tối đa giá trị, các dự án này cần gắn kết chặt chẽ với quy hoạch tổng thể, đảm bảo tính liên thông về hạ tầng, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân và chính quyền. Đồng thời, yếu tố pháp lý, tiến độ triển khai và khả năng vận hành thực tế cũng là những tiêu chí quan trọng quyết định tính bền vững của các đô thị mới.

Trong bối cảnh Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm vị thế, việc phát triển các đại đô thị theo hướng hiện đại, xanh và tích hợp đa chức năng được xem là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần định hình diện mạo đô thị trong tương lai.