Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) được tổ chức ngày 20/12 tại Hà Nội, với sự tham dự của các đại biểu đại diện các Bộ, Ban ngành như: Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nội vụ,... các phòng thử nghiệm, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trên cả nước.



Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) có sự tham dự của PGS. TS. Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Lương Thành Sinh - Chuyên viên Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ; TS. Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban Quản lý chất lượng và Đánh giá sự phù hợp, Ủy ban TCĐLCL Quốc gia; PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Về phía khách mời quốc tế có ông Saito Atsushi - Tổng giám đốc, Công ty Horiba Việt Nam; ông Motohiro Ido - Giám đốc Công ty GK Finechem Việt Nam.

Về phía Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam (VinaLAB) có TS. Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch Hội, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ; PGS.TS Đỗ Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký; Các Phó chủ tịch: ông Nguyễn Hữu Dũng, ông Võ Văn Tân, ông Hoàng Anh Tuấn; và ông Trần Thanh Cao - Tổng Biên tập Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay.

Đại hội còn có sự tham dự của các đại biểu đại diện các Ban ngành thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nội vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia,... ; các phòng thử nghiệm, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trên cả nước và 120 Hội viên của VinaLAB trên khắp toàn quốc.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2019–2025), xác định phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ V (2025–2030) và bầu Ban Chấp hành khóa mới, thông qua Điều lệ Hội chỉnh sửa bổ sung.



Các đại biểu, khách quý dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, TS. Nguyễn Hoàng Linh cho biết nhiệm kỳ IV mặc dù đã trải qua rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên trước chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, rất nhiều chính sách đã được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động đánh giá sự phù hợp, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, phục vụ cho đời sống và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong 5 năm qua xu hướng phát triển dịch vụ thử nghiệm của khu vực công có xu hướng chậm lại và khu vực dịch vụ thử nghiệm của tư nhân phát triển mạnh mẽ. Cả khu vực công và khu vực tư nhân có rất nhiều thay đổi về định hướng đầu tư trang thiết bị phòng thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm mới,... làm cho ngành thử nghiệm phát triển mạnh mẽ, dần đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa Việt Nam trong nước và trên trường quốc tế.; tạo ra cơ hội để Hội hoạt động có nhiều dấu ấn trong giai đoạn 2019-2025.

Gần đây nhất, Quốc hội đã sửa đổi 2 đạo luật rất quan trọng: Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đây là nền tảng tạo ra các cơ sở pháp lý cho hoạt động đánh giá sự phù hợp nói chung và hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa nói riêng.

Trước bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đầu tư FDI ngày càng tăng, thời gian tới Hội VinaLAB và các hội viên cần định hướng phát triển đúng hướng nhằm phục vụ tốt hơn cho hoạt động quản lý nhà nước, cho cộng đồng doanh nghiệp của VIệt Nam. Trên cơ sở đó, TS. Nguyễn Hoàng Linh kỳ vọng Đại hội V sẽ bầu ra Ban Thường vụ, Ban Chấp hành mới đủ năng lực để dẫn dắt hoạt động của Hội đạt nhiều thành công hơn nữa.



PGS.TS. Đỗ Quang Huy trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, PGS.TS. Đỗ Quang Huy trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV, nhấn mạnh giai đoạn 2019–2025 là thời kỳ hệ thống thử nghiệm Việt Nam đứng trước nhiều yêu cầu mới: tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế ngày càng khắt khe; yêu cầu minh bạch dữ liệu, an toàn sản phẩm gia tăng; nhiệm vụ chuyển đổi số và liên thông kết quả thử nghiệm đặt ra cấp bách. Trong bối cảnh đó, VinaLAB đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực thử nghiệm và kiểm chuẩn quốc gia.



Viện thử nghiệm và Kiểm chuẩn đón nhận chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17043.

Một dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ IV là việc thành lập Viện Thử nghiệm và Kiểm chuẩn Việt Nam (VINATAC) năm 2022. Đến năm 2025, phòng thí nghiệm Hóa sinh của Viện được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận là tổ chức thử nghiệm thành thạo theo ISO/IEC 17043, đủ năng lực cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo cho các cơ sở xét nghiệm y tế trên phạm vi toàn quốc. Đây là bước tiến quan trọng, thể hiện sự chủ động về năng lực kỹ thuật của một tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong lĩnh vực thử nghiệm. Và Hội viên của Hội là Công ty Cổ phần thiết bị SISC Việt Nam đã nghiên cứu và chế tạo thành công mẫu chuẩn cho máy quang phổ hùng quang tia X (XRF). Mẫu chuẩn mà đơn vị cung cấp đáp ứng tốt yêu cầu kiểm soát chất lượng nguyên liệu và thành phẩm của nhiều nhà máy sản xuất xi măng, gốm sứ, vật liệu xây dựng và khai thác khoáng, ... Dịch vụ cung cấp mẫu chuẩn đã giúp khách hàng tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả phân tích cao.

Cùng với đó, các hội viên của Hội VinaLAB tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều hội viên đạt mức công nhận quốc tế: hai hội viên được thừa nhận năng lực công nhận theo ISO/IEC 17025 và ISO 15189; ba hội viên cung cấp thử nghiệm thành thạo theo ISO 17043 được A2LA (Hoa Kỳ) công nhận; một hội viên sản xuất chất chuẩn theo ISO 17034 được BLQS (Thái Lan) công nhận. Những kết quả này góp phần hình thành hệ sinh thái thử nghiệm – kiểm chuẩn – hiệu chuẩn theo chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam.

Hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước của Hội ngày càng mở rộng, có các đối tác hợp tác truyền thống như JAIMA (Nhật Bản), hiệp hội thử nghiệm khu vực, Analytica Việt Nam, Hội Hóa học Việt Nam, các trường đại học và viện nghiên cứu lớn. Nhờ sự hợp tác đó, các phòng thử nghiệm trong nước có điều kiện tiếp cận công nghệ phân tích hiện đại, cập nhật phương pháp tiên tiến và mở rộng hợp tác quốc tế.

Trong nhiệm kỳ IV, công tác truyền thông khoa học tiếp tục được chú trọng. Tạp chí Thử nghiệm Ngày nay không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, trở thành diễn đàn khoa học chuyên ngành uy tín, phản ánh kịp thời các tiến bộ công nghệ và thực tiễn hoạt động thử nghiệm.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV, Báo cáo Ban Kiểm tra, Báo cáo Thẩm tra tư cách đại biểu, Báo cáo tài chính và thảo luận nhiều vấn đề trọng tâm như chuyển đổi số phòng thí nghiệm, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và phát triển công nghiệp hỗ trợ thử nghiệm.



GS.TS. Nguyễn Văn Nội - Tân Chủ tịch Hội VinaLAB khóa V phát biểu trên cương vị mới.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa V (2025–2030) theo đúng quy định. Ra mắt trước Đại hội, đại diện Ban Chấp hành khóa mới, GS.TS. Nguyễn Văn Nội - Tân Chủ tịch Hội VinaLAB khóa V nhiệm kỳ 2025-2030 khẳng định quyết tâm kế thừa và phát huy thành tựu của nhiệm kỳ trước, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội. Đồng thời nhấn mạnh, hội tiếp tục nâng cao năng lực thử nghiệm – kiểm chuẩn – đánh giá sự phù hợp, góp phần xây dựng hệ thống chất lượng quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

GS, TS Nguyễn Văn Nội nhấn mạnh, Đại hội khóa V nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh mới, có rất nhiều thách thức và cơ hội để phát triển. Cùng với những khát vọng vươn lên của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong kỷ nguyên mới của dân tộc, VinaLab nhận thức rằng, với cuộc cách mạng khoa học công nghệ đang diễn ra rộng khắp trên cả nước cũng như toàn thế giới, VinaLAB sẽ nhìn nhận và đánh giá đúng xu hướng để có những thay đổi thích hợp về tổ chức, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam có uy tín trên thị trường thế giới phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn kiện quan trọng, bao gồm Báo cáo Chính trị, Điều lệ hội chỉnh sửa bổ sung và Nghị quyết Đại hội.



Đại hội đã tiếp tục tín nhiệm và mời TS. Nguyễn Hoàng Linh làm Chủ tịch danh dự của Hội trong những năm tiếp theo.



TS. Nguyễn Hoàng Linh cùng các đại biểu khách quý chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030.



Ghi nhận những đóng góp của Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam trong nhiệm kỳ IV, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen tập thể Hội VinaLAB và các cá nhân gồm: TS. Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch Hội, PGS.TS. Đỗ Quang Huy - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; ông Nguyễn Hữu Dũng và ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội.



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.