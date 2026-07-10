Hội thảo quy tụ nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ học, văn hóa học, Hán Nôm, di sản văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng.

Đồ Sơn không chỉ được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan biển độc đáo mà còn là nơi hội tụ nhiều lớp trầm tích lịch sử, văn hóa và tâm linh. Trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, nơi đây đã lưu giữ nhiều di sản quý báu như quần thể di tích Tháp Tường Long, hệ thống tín ngưỡng thờ các vị thần biển, các lễ hội truyền thống cùng đời sống văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân ven biển.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam điều hành Hội thảo.

Những giá trị ấy không chỉ làm nên bản sắc riêng của Đồ Sơn mà còn góp phần phản ánh chiều sâu của văn hóa biển Việt Nam từ buổi đầu dựng nước cho đến ngày nay.

Thông qua các tham luận và những trao đổi khoa học, hội thảo làm rõ hơn vị trí, vai trò của biển trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định những giá trị của truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, vai trò của cộng đồng cư dân ven biển trong lịch sử dân tộc, đồng thời gợi mở thêm nhiều hướng nghiên cứu về văn hóa biển Việt Nam từ cội nguồn đến hiện đại.

Ông Lê Quốc Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đồ Sơn phát biểu.

Hội thảo không chỉ mang ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc. Đây là dịp để địa phương và thành phố tiếp thu những kết quả nghiên cứu, những góc nhìn khoa học và những kinh nghiệm quý báu trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản.

Những ý kiến của các nhà khoa học sẽ là cơ sở để Đồ Sơn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ khoa học đối với các giá trị văn hóa gắn với Đức Tổ phụ Lạc Long Quân, Quốc mẫu Âu Cơ, quần thể di tích Tháp Tường Long và hệ thống di sản văn hóa biển tiêu biểu. Đồng thời các ý kiến ở hội thảo nhằm khai thác hiệu quả hơn các giá trị trong giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa và xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc của vùng đất cửa biển.

Ông Trần Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng phát biểu.

Đặc biệt, những kết quả của hội thảo hôm nay sẽ không chỉ dừng lại trong các tham luận, kỷ yếu khoa học mà tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, trở thành cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý, các nhà khoa học và địa phương phối hợp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa biển. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa và xây dựng Đồ Sơn trở thành điểm đến giàu bản sắc của Hải Phòng và cả nước.

Quang cảnh hội thảo.

Ảnh: Hồng Nhung