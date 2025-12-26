Thành tựu mang tầm quốc tế về di sản

Trong nhiệm kỳ, Bộ VHTTDL đã tham mưu trình Chính phủ và Quốc hội ban hành 1 Luật, trình Chính phủ ban hành 5 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Chương trình, 1 Quyết định, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành 4 Thông tư, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo tồn và phát huy di sản.

Đặc biệt, Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ di sản thế giới khi trình UNESCO công nhận 3 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, gồm: Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (2023), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (2025), Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô - di sản thiên nhiên liên biên giới đầu tiên giữa Việt Nam và Lào (2025).

Những show âm nhạc khai thác từ chất liệu truyền thống ngày càng được mở rộng.

Cùng với đó, 4 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh: Nghệ thuật Xòe Thái, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, 1 di sản tư liệu thế giới và 3 di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 37 di sản được UNESCO công nhận và ghi danh.

Ở trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã xếp hạng 28 di tích quốc gia đặc biệt, Bộ VHTTDL xếp hạng 126 di tích quốc gia, cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ học tại 206 địa điểm. Hàng chục nghìn di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, 358 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hệ thống bảo tàng với 181 bảo tàng đang lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật, 112 bảo vật quốc gia được công nhận trong nhiệm kỳ.

Nhiều di tích sau tu bổ đã trở thành sản phẩm du lịch đặc thù, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Lan tỏa giá trị văn hóa từ cộng đồng

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được củng cố vững chắc. Đến giữa năm 2025, cả nước có 97,7% quận, huyện và 77,4% xã, phường có trung tâm văn hóa - thể thao, hơn 76% làng, thôn, bản có nhà văn hóa. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, gắn với xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới.

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 được ban hành và triển khai đồng bộ. Các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được duy trì, nhân rộng với hàng chục nghìn câu lạc bộ, nhóm, địa chỉ tin cậy, đường dây nóng hoạt động hiệu quả trên toàn quốc.

Hoạt động thư viện có bước phát triển rõ rệt, mạng lưới thư viện công cộng được kiện toàn, nhiều thư viện cấp tỉnh, huyện, đại học được đầu tư xây dựng mới, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của người dân.

Bảo tồn gắn với phát triển bền vững

Việc triển khai Dự án 6 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tạo chuyển biến tích cực trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Hàng loạt sự kiện thường niên như Ngày hội Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam được tổ chức bài bản, lan tỏa sâu rộng.

Nhiều mô hình bảo tồn lễ hội, nghề truyền thống, văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một được xây dựng; các lớp truyền dạy, câu lạc bộ văn hóa dân gian góp phần giữ gìn, trao truyền giá trị văn hóa trong cộng đồng.

Điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn đổi mới mạnh mẽ

Luật Điện ảnh năm 2022 cùng hệ thống nghị định, thông tư được ban hành đã tạo khung pháp lý đồng bộ cho ngành điện ảnh phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số. Công tác quản lý phim trên không gian mạng được siết chặt, bảo đảm môi trường sáng tạo lành mạnh.

Nhiều phim Việt đạt giải thưởng trong nước và quốc tế, các kỳ Liên hoan phim Việt Nam, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội được tổ chức chuyên nghiệp. Việt Nam tích cực tham gia các mạng lưới điện ảnh khu vực và quốc tế, mở rộng hợp tác với nhiều nền điện ảnh lớn.

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và văn học, hàng trăm chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại được tổ chức, nhiều liên hoan, cuộc thi tài năng nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc góp phần phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tạo mới. Việc công bố bản Quốc ca chính thức, thống nhất sử dụng trong toàn hệ thống chính trị là dấu mốc đặc biệt trong nhiệm kỳ.

Mỹ thuật, nhiếp ảnh, bản quyền và công nghiệp văn hóa tăng trưởng mới

Hàng loạt cuộc thi, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh được tổ chức thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Nhiếp ảnh, mỹ thuật từng bước tiếp cận xu hướng công nghệ mới, phục vụ hiệu quả đời sống xã hội.

Trong lĩnh vực bản quyền tác giả và công nghiệp văn hóa, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, gia nhập và gia hạn các điều ước quốc tế quan trọng. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp văn hóa ước đạt bình quân 44 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng lao động và cơ sở kinh tế duy trì ở mức cao, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của văn hóa trong nền kinh tế.