Private Fashion Show “The Thread of Legacy” đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của thương hiệu, đó là thay vì chỉ gặp gỡ khách hàng trong không gian riêng tư, những giá trị của nghề may truyền thống nay được trình diễn trên sàn catwalk, cùng sự góp mặt của nhiều tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang, giải trí và ngành cưới.

Fashionisto Thuận Nguyễn trình diễn với tư cách khách mời danh dự, trình diễn những bộ suit cổ điển đầy lịch lãm. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu xuất hiện ở vị trí vedette với một thiết kế cách điệu phóng khoáng, đại diện cho làn gió mới trong hành trình cưới của người đàn ông hiện đại.

Màn trình diễn của Lâm Bảo Châu và Thuận Nguyễn như một cuộc giao thoa giữa mới và cũ, giữa cổ điển và hiện đại, giữa những giá trị đã làm nên sức sống của vest nam và cách thế hệ mới diễn giải lại chúng.

Văn Hùng Tailor là thương hiệu có nhiều thập niên gắn bó với nghề may đo Âu phục tại Hà Nội. Thương hiệu từng phục vụ nhiều khách hàng đặc biệt, trong đó có các nhà ngoại giao, và được biết đến với câu chuyện “nhà may của các Đại sứ”. Nếu bề dày ấy được thương hiệu xem là “di sản” gìn giữ qua nhiều thế hệ, thì show diễn “The Thread of Legacy” là cách mà thế hệ kế tiếp của nhà may đến gần hơn với thị hiếu hiện đại.

Đứng sau bộ sưu tập “The Thread of Legacy” là NTK Văn Hoàn - đại diện thế hệ thứ 3 của Văn Hùng Tailor. Thay vì tiếp tục hình dung trang phục cưới của nam giới chỉ là một bộ suit chỉn chu cho ngày trọng đại, Văn Hoàn lựa chọn nhìn vào toàn bộ hành trình của chú rể, nơi mỗi thời điểm lại đòi hỏi một diện mạo khác nhau.

NTK Văn Hoàn và bố - ông Văn Hùng trên sàn catwalk bên cạnh Lâm Bảo Châu và Thuận Nguyễn.

Gần 50 thiết kế trong “The Thread of Legacy” được xây dựng như một chuỗi trang phục nối tiếp từ lúc chuẩn bị cho lễ cưới cho tới khi bữa tiệc kết thúc. Có áo choàng dành cho khoảnh khắc get ready trong không gian khách sạn; jacket lấy cảm hứng từ áo dài cho ngày ăn hỏi tạo nên điểm giao thú vị giữa truyền thống và cấu trúc Âu phục; suit chất liệu wool-linen lịch lãm nhưng không quá cứng nhắc, dành cho tiệc vow hoặc những đám cưới intimate ngoài trời; tuxedo cho tiệc chính như điểm nhấn của sự sang trọng và những thiết kế trẻ trung, năng động hơn ở after party.

Sự đa dạng ấy phản ánh một thay đổi khá rõ trong thị trường cưới hiện đại. Ngày nay, trang phục cưới của chú rể có thể được đầu tư tương xứng với cô dâu. Không chỉ kiểu dáng, màu sắc hay chất liệu được quan tâm, mà phục trang còn được lựa chọn theo địa điểm, không khí và tính chất của từng nghi thức.

Bên cạnh 2 gương mặt trên sàn diễn, “The Thread of Legacy” còn quy tụ nhiều khách mời như MC Anh Tuấn, ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên, nhạc sĩ Dương Trường Giang, nhiều founder trong ngành cưới, từ wedding planner, decoration, quay chụp, makeup đến các lĩnh vực váy cưới, áo dài…

NTK Văn Hoàn và bố - ông Văn Hùng cùng các khách mời của show diễn

Đây cũng được xem là một trong những điểm khiến show diễn có ý nghĩa riêng trong bối cảnh ngành cưới ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa. Sự thay đổi trong cách thức tổ chức đám cưới kéo theo sự thay đổi của thời trang, khi mỗi nghi thức, mỗi không gian đều có thể được xây dựng một concept riêng, và trang phục của chú rể cũng cần nằm trong tổng thể ấy.

Theo NTK Văn Hoàn, những thay đổi này thể hiện khá rõ qua cách các ekip cưới làm việc với chú rể. Từ tóc, makeup đến trang phục đều được chăm chút kỹ hơn, đặc biệt khi ảnh cưới ngày nay được đầu tư như một sản phẩm thời trang. Những chi tiết tưởng nhỏ như phối màu tất và giày, độ rộng của sơ mi hay cách thắt cravat đều có thể tác động đến tổng thể bức ảnh.

Tư duy ấy cũng là điều NTK Văn Hoàn muốn đưa vào “The Thread of Legacy”: Thời trang cưới nam phải đẹp nhưng đồng thời cũng phải thực tế, phù hợp với từng khoảnh khắc và giúp người mặc cảm thấy đó là phiên bản tốt nhất của chính mình trong ngày đặc biệt.

“The Thread of Legacy là một Private Fashion Show đầu tiên của Văn Hùng Tailor. Chúng tôi mong muốn kéo dài “sợi chỉ di sản” của gia đình bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ. Truyền thống được gìn giữ trong kỹ thuật may đo và kinh nghiệm qua 3 thế hệ, nhưng hình dáng của nó được thay đổi bằng tư duy và những nhu cầu mới của người đàn ông hiện đại”, NTK Văn Hoàn chia sẻ.

Phương Dung