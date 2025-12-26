Chiều 25/12, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát (TPHCM) cho biết, Công ty TNHH Panko Vina đóng trên địa bàn vừa đưa ra thông báo giải thể. Theo bà Thảo, do không thể duy trì nên công ty quyết định ngừng hoạt động trong tháng 2/2026 và đã thông tin tới người lao động.

"Công ty có hơn 2.000 công nhân. Ở góc độ địa phương, chúng tôi đã trao đổi với phía công an và các bên liên quan để đảm bảo ổn định tình hình. Ngoài ra, phường đang chủ động hỗ trợ, giới thiệu công nhân của Panko Vina sang các đơn vị mới", bà nói.

Trước đó, ngày 23/12, Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát, TPHCM) đã ra thông báo chấm dứt hoạt động sản xuất gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên.

Trong thông báo, lãnh đạo công ty cho hay với những khó khăn ở thời điểm hiện tại, dù công ty đã nỗ lực hết sức để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng việc tiếp tục kinh doanh trong bối cảnh hiện tại là không khả thi.

Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố liên quan, công ty thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân viên về việc sẽ duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh chậm nhất đến hết ngày 31/1/2026 và kết thúc từ ngày 1/2/2026.

Công ty Panko Vina cũng cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm:

Một, việc sản xuất sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/1/2026. Do vậy, để đảm bảo tuân thủ thời hạn giao hàng cho khách hàng, công ty đề nghị sự hỗ trợ làm việc của toàn thể cán bộ công nhân viên đến hết ngày 15/1/2026.

Khoản lương tháng 1/2026 sẽ được tính đến hết ngày 31/1/2026 dù thời gian làm việc thực tế của các bộ phận kết thúc sớm hơn dự kiến.

Hai, phép năm đối với công nhân viên đang được công ty ứng trước sẽ không bị khấu trừ vào tiền lương (tức phần phép năm âm sẽ chuyển thành 0). Các công nhân viên còn phép tồn sẽ được công ty thanh toán đầy đủ.

Ba, khoản trợ cấp cho mỗi cán bộ, công nhân viên là 2 triệu đồng/người.

Bốn, công ty thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc và khoản trợ cấp cho thời gian thử việc đối với các trường hợp được thanh toán theo quy định của pháp luật.

Công ty Panko Vina tại TPHCM sẽ ngừng hoạt động từ tháng 2/2026. Ảnh: Panko Vina

Chia sẻ với PV VietNamNet, chị B.H. - một công nhân đã làm việc 16 năm tại Công ty Panko Vina, cho biết tất cả người lao động đều mong muốn được phía công ty chi trả đủ tiền thưởng Tết. Công nhân đã đóng tiền công đoàn đủ một năm nên ai cũng mong muốn nhận được quà Tết như mọi năm.

Về lý do doanh nghiệp ngừng hoạt động, chị H. nói rằng công ty đang gặp khó khăn về đơn hàng. Mấy năm qua, mức thu nhập của chị cũng bấp bênh do phụ thuộc vào số lượng đơn hàng của doanh nghiệp.

Theo chị K. C. - một công nhân khác làm việc 18 năm tại công ty, bản thân chị rất buồn khi nghe tin công ty mình gắn bó sẽ ngừng hoạt động. Còn nguyện vọng chung của người lao động là nhận được tháng lương thứ 13 sau một năm làm việc vất vả.

Được thành lập năm 2002, Công ty TNHH Panko Vina (Hàn Quốc) có tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 730 tỷ đồng. Ngành nghề chính của doanh nghiệp FDI này là sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác.

Ước tính, Công ty Panko Vina (phường Bến Cát, TPHCM) sản xuất được khoảng 75 tấn vải dệt/ngày; 12 tấn sợi nhuộm/ngày; 51,6 triệu sản phẩm/năm.

Hồi tháng 6/2025, trong bản tin tuyển dụng được đăng tải trên fanpage, công ty vẫn thông báo muốn tuyển dụng số lượng lớn công nhân vì nhu cầu mở rộng dây chuyền sản xuất để đáp ứng quy mô phát triển. Thời điểm đó, doanh nghiệp này đăng tuyển dụng thêm nhiều vị trí công việc mới và không yêu cầu kinh nghiệm, như: công nhân may; công nhân cắt; công nhân ủi; công nhân đóng gói; công nhân kho; nhân viên QC - Kiểm soát chất lượng.

Đặc biệt, nếu công nhân đang làm việc tại công ty giới thiệu được bạn bè vào làm việc sẽ nhận được khoản thưởng giới thiệu là 600.000 đồng.