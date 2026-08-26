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Rằm tháng 7 năm 2026 (15/7 âm lịch) rơi vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch. Đây cũng là thời điểm chính lễ Vu Lan theo lịch truyền thống.

Trong văn hóa Việt Nam, Vu Lan là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ, ông bà, tổ tiên, đồng thời nhắc mỗi người sống hướng thiện, biết trân trọng những người thân yêu.

Khi làm lễ Vu Lan tại gia, gia chủ có thể chuẩn bị hương, hoa, nước, lễ chay hoặc mâm cơm tùy điều kiện gia đình. Điều quan trọng là sự thành tâm, trang nghiêm và lòng hiếu kính.

Dưới đây là bài văn khấn theo nghi lễ truyền thống, có thể tham khảo khi làm lễ tại gia vào dịp Vu Lan:

Xem nhanh: Văn khấn cúng thần linh

Văn khấn cúng gia tiên

Văn khấn cúng chúng sinh Văn khấn cúng thần linh Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương. Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. Hôm nay là ngày Rằm tháng 7, năm Bính Ngọ. Tín chủ chúng con là... Ngụ tại... Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long. Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám! Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Văn khấn gia tiên Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị hương linh. Tín chủ chúng con là…, ngụ tại... Hôm nay là ngày Rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Nhân gặp tiết Vu lan vào dịp Trung nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính dâng lên các cụ Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỷ muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ… Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

(Tổng hợp)