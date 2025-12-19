Theo lịch vạn niên, mùng 1 tháng 11 âm lịch năm Ất Tỵ 2025 rơi vào thứ Bảy, ngày 20/12 dương lịch.

Báo VietNamNet giới thiệu bài văn khấn gia tiên mùng 1 theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin như sau:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Hương chủ (chúng) con tên là:... sống tại:… xã,… huyện,… tỉnh.

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm Ất Tỵ 2025, tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa, trà, quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ..., cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Ngày mùng 1 đầu tháng, các gia đình thường chuẩn bị hương hoa, lễ vật dâng lên gia tiên, các vị thần linh, bày tỏ lòng thành và mong được bề trên phù hộ bình an, may mắn. Ảnh: Thu Huong Vu

(Tổng hợp)