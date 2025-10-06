Năm nay, Tuần lễ Vàng nhân dịp Quốc khánh và Trung thu của Trung Quốc kéo dài 8 ngày (từ 1 đến 8/10). Đây là kỳ nghỉ dài thứ 2 trong năm của người dân nước này.

Cầu sông Dương Tử ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, sáng 1/10. Ảnh: Xinhua News

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các tuyến quốc lộ khắp Trung Quốc chật kín xe. Mạng lưới giao thông chứng kiến lượng người di chuyển kỷ lục.

Ảnh chụp màn hình

Tắc đường kéo dài nhiều giờ khiến người dân thậm chí còn phải nghĩ ra nhiều cách tiêu khiển ngay trên cao tốc như câu cá hay đánh cầu lông, theo HK01.

Biển người ra vào ga tàu hỏa Hán Khẩu tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, ngày 1/10. Ảnh: Xinhua News

Trong khi đó, ngày 1/10, ngành đường sắt Trung Quốc cũng lập kỷ lục mới khi đạt 23,13 triệu lượt đi tàu trong một ngày, tăng khoảng 8% so với năm trước.

Ảnh: Xinhua News

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các sân bay. Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), tổng hành khách toàn quốc ước tính 2,2 triệu lượt, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 19.000 chuyến bay được thực hiện trong ngày đầu tiên. Các sân bay lớn như ở Bắc Kinh và Thượng Hải đạt 90-95% công suất.

So với các năm trước, quy mô du lịch trong Tuần lễ Vàng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Năm 2024, trong kỳ nghỉ Quốc khánh kết hợp Trung thu, Trung Quốc ghi nhận 765 triệu lượt du lịch nội địa, tăng 5,9% so với năm trước, chi tiêu du lịch đạt khoảng 700,8 tỷ Nhân dân tệ (2.382 nghìn tỷ đồng).

Năm 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt hoặc xấp xỉ con số đó, đặc biệt khi kỳ nghỉ kéo dài và nhu cầu du lịch nội địa cao.

Bát Đạt Lĩnh là đoạn Tường Thành nổi tiếng được viếng thăm nhiều nhất Trung Quốc, thuộc huyện Diên Khánh, cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh khoảng 70km. Ảnh: China News

Tại các điểm du lịch nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành ở Bát Đạt Lĩnh cùng công viên Thiên Đàn (Bắc Kinh) đều chật kín du khách từ những ngày đầu.

Dòng người cưỡi lạc đà trên cồn cát Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc sáng 2/10. Ảnh: China Press

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên cồn cát khu thắng cảnh Minh Sa - Hồ Nguyệt Nha ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc. Hàng trăm con lạc đà gây tắc nghẽn trên cồn cát sa mạc.

Theo ban quản lý, chỉ riêng ngày 2/10, khu thắng cảnh ghi nhận 12.000 lượt cưỡi lạc đà, đạt công suất tối đa.

Khu vực Jiuzhaigou (Tứ Xuyên) cũng phải ra thông báo về việc vé tham quan trong các ngày từ 2 đến 6/10 đều “bán hết hạn mức”, hệ thống bán vé online tạm dừng để chuyển sang hệ thống đăng ký chờ trước ngày vào cửa.

Bên cạnh đó, một xu hướng nổi bật trong năm nay ở Trung Quốc là sự “lan tỏa” ra các điểm du lịch nhỏ, hạt, thị trấn vùng ven thay vì chỉ tập trung vào các thành phố lớn hoặc điểm nổi tiếng.

Dữ liệu từ nền tảng đặt vé cho thấy, các điểm du lịch “ngách” và các homestay nông thôn tăng trưởng mạnh, nhiều khu vực hạt có mức tăng đặt phòng qua đêm lớn hơn 50% so với năm trước.