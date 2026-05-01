Văn Mai Hương và Hương Tràm là cặp đụng hàng đầu tiên gây chú ý. Cả hai cùng diện thiết kế đầm corset trắng ngà với phom ôm sát với điểm nhấn là những cành hoa thủy tiên lập thể kết từ taffeta silk trắng ngà, bám dọc đường vai trần và vắt ngang thân áo.

Văn Mai Hương giữ nguyên vẻ thuần khiết vốn có - tóc búi gọn, khuyên tai nhỏ nhắn, ánh sáng nghiêng đổ như dát vàng lên vai. Toàn bộ hình ảnh toát lên sự lặng lẽ, nội tâm.

Trong khi đó, Hương Tràm trên thảm đỏ lại phủ lên lớp lụa trắng thuần ấy một bộ trang sức đá xanh thẫm nổi bật - dây chuyền mặt đá to bản, nhẫn và bông tai đồng điệu. Sắc xanh đậm đối lập trực tiếp với màu trắng ngà của lụa, tóc nâu đỏ buông xõa, đuôi mắt kẻ dài, Hương Tràm biến thiết kế thành phong cách thời trang đầy rực rỡ.

Cặp đụng hàng thứ hai là Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc với thiết kế đầm trắng, những dải tua rua óng ánh xếp tầng từ eo xuống gấu.

Thanh Thủy xuất hiện tại sự kiện ở Miss World Vietnam 2025 với tóc đuôi ngựa buộc cao, nơ lụa trắng điểm đầu và bông tai hình nơ thả dài - phong cách lãng mạn, sân khấu rõ nét. Mỗi bước đi, những dải tua rua chuyển động như sóng nước, biến cô thành tâm điểm không gian.

Bảo Ngọc ngược lại chọn tối giản với tóc búi thấp, bông tai hột nhỏ, dây chuyền mảnh. Trên vóc dáng cao gầy, những tầng tua rua trắng kéo dài thị giác ấn tượng.

Bảo Ngọc xinh đẹp ở Trung Quốc:

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu