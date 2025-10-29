Khi “vị nhân sinh” trở thành văn hoá doanh nghiệp

Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam dần thay đổi và phát triển, với quy mô GDP đạt mức 470 tỉ USD tính tới cuối năm 2024, đứng thứ 4 trong ASEAN và thứ 32 trên toàn cầu.

Song hành cùng quá trình phát triển kinh tế, diện mạo đất nước, đặc biệt là các đô thị lớn có nhiều thay đổi, với sự xuất hiện của nhiều công trình tầm cỡ. Cả nước có 916 đô thị tính tới đầu tháng 3/2025, tương ứng tỷ lệ đô thị hóa hơn 44%. Chất lượng và môi trường đô thị cũng không ngừng được cải thiện.

Nói về xu hướng kiến trúc Việt Nam tại hội thảo “Kiến trúc Việt Nam - 50 năm thống nhất đất nước”, GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, Chủ tịch Hội đồng kiến trúc, Hội KTS Việt Nam, cho biết quy trình và nội dung quy hoạch kiến trúc Việt Nam những năm qua đã đổi mới, theo hướng tích hợp, rút gọn và linh hoạt, để phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong đó, có bốn xu hướng và phong cách chính, gồm: xu hướng kiến trúc hiện đại quốc tế với đại diện là các kiến trúc cao tầng; xu hướng kiến trúc hiện đại nhiệt đới, thích ứng với môi trường, khí hậu và văn hóa địa phương; xu hướng kiến trúc hiện đại dân tộc, kết hợp hiện đại với truyền thống; xu hướng kiến trúc hiện đại bản địa và kiến trúc xanh.

"Đây là những xu hướng tiến bộ, được ưa chuộng trong bối cảnh biến đổi khí hậu", GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông nhận định.

Trong dòng chảy đó, với mong muốn tạo giá trị sống bền vững cho mỗi khách hàng, mỗi cộng đồng và thế hệ mai sau, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú đã không ngừng hiện thực hóa các bản thiết kế, quy hoạch thành những khu đô thị, nơi tổng hoà của các yếu tố, gồm: xanh, tiện nghi, thông minh, mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Tất cả hướng tới mục tiêu kiến tạo những không gian sống “vị nhân sinh”, nơi đáp ứng được đầy đủ những mong cầu hạnh phúc của mọi cư dân.

Nói về triết lý “vị nhân sinh”, lãnh đạo Văn Phú cho biết triết lý này hướng tới một mục tiêu duy nhất, đó là “mỗi công trình nhà ở, dự án bất động sản phải phục vụ giá trị sống của con người”. Dựa trên nền tảng này, đội ngũ chuyên môn đều nghiên cứu kỹ nhu cầu địa phương, các giá trị văn hoá - lịch sử - con người trước khi triển khai mỗi dự án. Đồng thời, dành thời gian và công sức cho mỗi thiết kế, công trình cảnh quan và tiện ích, hướng tới nâng cao trải nghiệm cư dân.

“Doanh nghiệp chấp nhận đầu tư thêm công sức, chi phí để tạo nên không gian sống đúng nghĩa, thể hiện qua tuyên ngôn “không bán nhà mà bán không gian sống”. Đây chính là định vị khác biệt trên thị trường và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, từ phát triển dự án đến quản trị nội bộ”, lãnh đạo Văn Phú cho biết.

Thực tế, chính triết lý này đã tạo sự khác biệt cho Văn Phú trên thị trường bất động sản phía Bắc. Chẳng hạn, tại dự án Vlasta - Sầm Sơn và Vlasta - Thủy Nguyên, bên cạnh kế thừa và phát huy các yếu tố văn hóa bản địa, Văn Phú còn cho thấy tầm nhìn dài hạn qua việc lựa chọn vị trí phát triển dự án là các trung tâm mới của địa phương và khu vực - nơi được đầu tư mạnh mẽ và có dư địa phát triển bền vững.

“Các đô thị của Văn Phú không chỉ đi đúng định hướng của Chính phủ về phát triển thị trường bất động sản, mà còn đóng vai trò kết nối dòng chảy đô thị, tạo nền tảng vững vàng cho đời sống của cư dân và thúc đẩy động lực kinh tế vùng”, đại diện Văn Phú nói.

Các dự án: Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông, Grandeur Palace - Giảng Võ, Vlasta - Thủy Nguyên, Vlasta - Sầm Sơn đều mang đậm dấu ấn “vị nhân sinh”

Dấu ấn “vị nhân sinh” trong loạt dự án trọng điểm phía nam

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phía Nam, với tâm điểm là TP.HCM, đang đón nhận “làn sóng” đầu tư lớn của các nhà phát triển bất động sản hàng đầu, Văn Phú cũng tập trung nghiên cứu lộ trình đầu tư cho loạt dự án quan trọng trong giai đoạn 2025-2030 gồm: Nhà Bè; Bình Chánh; Vũng Tàu (TP. HCM); Khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai). Tổng vốn đầu tư dự kiến cho các dự án này là hơn 52.000 tỉ đồng.

Theo đại diện Văn Phú, theo dự kiến, đây sẽ là những dự án có kết nối giao thông thuận lợi với trung tâm thành phố, được định hướng là những khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật thông minh và đạt được 3 yếu tố trụ cột: Xanh - Bền vững - Giàu văn hóa. Các dự án này được định hướng phát triển đa dạng các dòng sản phẩm từ nhà liền kề, biệt thự, shophouse, chung cư và các công trình dịch vụ thương mại, đầy đủ các dịch vụ tiện ích kết nối đa thế hệ.

Tại thị trường phía Nam, Văn Phú cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu dự án khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai). Dự án hứa hẹn định hình một không gian sống mở cửa cho mọi người - nơi thương mại, du lịch, văn hóa và sinh thái giao hòa. Triết lý “Vị nhân sinh” được đặt làm trung tâm hướng đến con người, cộng đồng và sự hòa hợp với thiên nhiên.

Bên cạnh các dự án đang được đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, Văn Phú cũng tập trung triển khai dự án tại phường Phú Thuận. Dự án gồm 2 tòa tháp, thể hiện rõ nét dấu ấn đặc trưng sản phẩm nhà ở của Văn Phú: Sảnh đón cao cấp, phòng tiệc dành cho cư dân, nhà trẻ, sân chơi cho trẻ trẻ em, vườn thiền, yoga, khu BBQ, bể bơi vô cực, Gym, thư viện, khu tập golf 3D, trạm sạc xe điện...

Văn Phú đang đẩy mạnh thi công dự án tại phường Phú Thuận, TP.HCM

Lãnh đạo Văn Phú nhận định thị trường bất động sản phía Nam có nhiều tiềm năng phát triển, thể hiện qua “làn sóng” đầu tư lớn từ các nhà phát triển bất động sản hàng đầu. Do đó, ngay từ giai đoạn nghiên cứu gia nhập thị trường, Văn Phú đã định hướng chiến lược hoàn toàn khác biệt, đưa triết lý “vị nhân sinh” vào các sản phẩm của mình. Đồng thời, doanh nghiệp tập trung phát triển phân khúc sản phẩm trung - cao cấp, với nhiều loại hình sản phẩm cho nhiều phân khúc/nhu cầu khác nhau, tại các khu vực có tiềm năng phát triển.

“Chiến lược sản phẩm của Văn Phú là tạo ra hệ sinh thái đa dạng loại hình trong mỗi dự án: có biệt thự, nhà phố, căn hộ chung cư với nhiều diện tích khác nhau. Nhờ đó, khách hàng với mức thu nhập khác nhau đều có cơ hội tiếp cận”, lãnh đạo Văn Phú cho biết.

Cũng theo doanh nghiệp, mỗi dự án do Văn Phú phát triển đều tập trung vào giá trị sử dụng và giá trị cộng đồng hơn là chạy đua tiện nghi xa xỉ. Nhờ vậy, sản phẩm “vị nhân sinh” có thể loại bỏ những chi phí không cần thiết và tập trung nguồn lực vào những hạng mục thiết yếu cho cuộc sống.

Chính những điều này sẽ tạo nên dấu ấn và sức hút các dự án do Văn Phú phát triển tại thị trường phía Nam nói chung và TP. HCM nói riêng.

(Nguồn: Văn Phú)