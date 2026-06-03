Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng. Đây là một trong những giải thưởng quy mô lớn của ngành, đánh giá doanh nghiệp dựa trên nhiều tiêu chí như năng lực tài chính, chất lượng dự án, uy tín thương hiệu, trách nhiệm xã hội và chiến lược phát triển.

Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay thu hút gần 1.000 hồ sơ từ các doanh nghiệp, dự án và thương hiệu bất động sản trên cả nước. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa nhiều tên tuổi lớn của ngành, Văn Phú được xướng tên ở hạng mục "Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam".

Đại diện doanh nghiệp cho biết giải thưởng góp phần ghi nhận quá trình phát triển hơn hai thập niên, đồng thời tạo động lực để đơn vị tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Đại diện Văn Phú nhận giải Top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam

Thành lập năm 2003, Văn Phú theo đuổi triết lý phát triển "bất động sản vị nhân sinh", lấy con người và chất lượng sống làm trung tâm trong quá trình phát triển dự án.

Theo doanh nghiệp, thay vì áp dụng một mô hình chung cho mọi địa phương, mỗi dự án đều được nghiên cứu dựa trên điều kiện tự nhiên, văn hóa bản địa và nhu cầu thực tế của cộng đồng cư dân. Cách tiếp cận này được duy trì xuyên suốt từ dự án đầu tay Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông đến các dự án The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ và chuỗi dự án mang thương hiệu Vlasta được triển khai trong những năm gần đây.

Từ quy hoạch, kiến trúc đến trải nghiệm sống, các dự án đều được phát triển theo hướng khai thác bản sắc riêng của từng vùng đất. Ngay cả trong cùng một phân khúc sản phẩm, doanh nghiệp cũng hướng tới việc tạo ra những dấu ấn khác biệt thay vì lặp lại một công thức phát triển cố định.

Tổ hợp nghỉ dưỡng mặt tiền biển quốc tế Vlasta - Sầm Sơn. Ảnh: Văn Phú

Trong hệ sinh thái dự án của doanh nghiệp, Vlasta - Sầm Sơn là một trong những dự án tiêu biểu cho định hướng phát triển gắn với lợi thế địa phương. Dự án lấy cảm hứng từ nhịp sống miền biển, hướng tới xây dựng không gian đô thị nghỉ dưỡng với sự kết nối giữa thiên nhiên, cảnh quan và trải nghiệm sống.

Tại Hải Phòng, dự án Vlasta - Thủy Nguyên được phát triển theo hướng tôn vinh giá trị bản địa thông qua ngôn ngữ kiến trúc và thiết kế cảnh quan. Doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ góp phần tạo nên không gian sống hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa địa phương.

Vlasta - Thủy Nguyên tôn vinh tính bản sắc giữa đô thị hiện đại và văn hoá bản địa. Ảnh: Văn Phú

Ở thị trường phía Nam, Văn Phú hiện diện với dự án Vlasta Premier - Phú Thuận tại TP.HCM. Đây là dự án mở đầu cho dòng sản phẩm cao cấp tuyển chọn Vlasta Premier, đồng thời thể hiện định hướng phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh nhu cầu thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng sống và giá trị sử dụng thực tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, thay vì tập trung vào việc gia tăng mật độ xây dựng hay mở rộng quy mô bằng mọi giá, dự án ưu tiên các yếu tố như không gian xanh, hệ tiện ích và trải nghiệm cư dân. Đây cũng là những tiêu chí ngày càng được thị trường quan tâm trong quá trình lựa chọn nơi an cư.

Vlasta Premier - Phú Thuận là dự án mở đầu cho dòng sản phẩm cao cấp tuyển chọn Vlasta Premier do Văn Phú phát triển. Ảnh phối cảnh: Văn Phú

Trong bối cảnh thị trường bất động sản biến động, việc duy trì định hướng phát triển dài hạn đòi hỏi doanh nghiệp phải cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và chất lượng sản phẩm. Theo Văn Phú, việc đặt mình vào vị trí của khách hàng và xem mỗi dự án là nơi hình thành những cộng đồng cư dân lâu dài là cơ sở để doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển bền vững trong nhiều năm qua.

Giai đoạn từ nay đến năm 2028, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển hơn 3.000 ha quỹ đất chiến lược, triển khai khoảng 20 dự án trọng điểm và cung cấp ra thị trường hơn 35.000 sản phẩm.

Đơn vị dự kiến mở rộng hiện diện tại nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đồng Nai, TP.HCM và Cần Thơ, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đô thị tại nhiều vùng kinh tế trọng điểm trên cả nước. Riêng trong năm 2026, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh hoạt động tại khu vực phía Nam với kế hoạch phát triển 5 dự án trọng điểm.

Việc được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam được xem là một dấu mốc mới của Văn Phú trong quá trình mở rộng quỹ đất, phát triển dự án và hoàn thiện chiến lược tăng trưởng dài hạn trên thị trường bất động sản.

Hồng Anh