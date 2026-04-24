Hà Nội FC chơi xuất sắc, đánh bại Ninh Bình 3-2 trên sân khách, trong khuôn khổ vòng 20 LPBank V-League, tối 24/4. Với trận thắng này, Hà Nội FC vẫn đứng thứ 4 BXH nhưng chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm.

Sau trận thắng kịch tính, Văn Quyết cho biết: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt. Trận đấu có 5 bàn thắng, trong đó 3 bàn là chúng tôi ghi được, còn 2 bàn là những tình huống mà Hà Nội FC tạo điều kiện để Ninh Bình ghi bàn.

Tôi đánh giá các cầu thủ trẻ của Hà Nội FC nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là sự tập trung trong những phút cuối. Đây là một chiến thắng tuyệt vời khi chúng tôi giành trọn 3 điểm trên sân khách".

Văn Quyết cùng các đồng đội giành 3 điểm quan trọng. Ảnh: L.Q

Khi được hỏi về việc Ninh Bình không sử dụng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức ngay từ đầu, Văn Quyết nói: “Tôi nghĩ có 3 Hoàng Đức cũng vậy thôi! Theo tôi, cách chơi mà trung vệ chỉ treo bóng dài cho tiền đạo thì không phải là bóng đá. Tuy nhiên, tôi không thể đánh giá toàn diện về đối thủ.

Điều quan trọng là chúng tôi làm tốt những gì đã chuẩn bị. Hai chiến thắng trên sân nhà và 1 trận thắng sân khách là kết quả rất đáng ghi nhận, và chúng tôi muốn dành điều đó cho người hâm mộ".

"Mọi người có thể thấy đội bóng đang hoàn thiện từng ngày. Không chỉ BHL mà tất cả cầu thủ đều có khát khao ra sân. Trận này, một cầu thủ trẻ của Hà Nội FC ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và thi đấu khoảng 70 phút. Điều đó cho thấy sự tự tin không chỉ đến từ các trụ cột mà cả những cầu thủ trẻ cũng đang hòa nhập rất tốt", Văn Quyết chốt lại.

Trong khi đó, HLV Harry Kewell đánh giá: "Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu trong suốt hiệp một, tạo ra nhiều cơ hội tốt và hạn chế tối đa các pha bóng của đối thủ. Họ rất nguy hiểm trong các tình huống cố định, và chúng tôi biết rõ điều đó. Sang hiệp hai, khi tỉ số là 2-1, tôi biết Ninh Bình sẽ gây áp lực lớn. Tôi muốn dành lời khen ngợi cho bộ tứ hậu vệ Hà Nội FC vì họ luôn dâng cao, giữ cự ly đội hình chặt chẽ. Chúng tôi biết Ninh Bình thích chơi bóng bổng vượt tuyến".