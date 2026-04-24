U17 Việt Nam đã trải qua hành trình ấn tượng để góp mặt ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026, khi liên tiếp vượt qua những đối thủ sừng sỏ. Đặc biệt, chiến thắng trước U17 Australia cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về bản lĩnh và lối chơi.

Dù lép vế ở thể hình và thể lực, đội bóng của HLV Cristiano Roland vẫn biết cách kiểm soát thế trận bằng sự linh hoạt và tinh thần thi đấu kiên cường.

U17 Việt Nam tái đấu U17 Malaysia ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026

Lối chơi tập thể gắn kết cùng sự bùng nổ đúng thời điểm của các cá nhân giúp U17 Việt Nam tạo nên khác biệt. Tuy nhiên, U17 Malaysia chắc chắn không còn là đối thủ dễ bị đánh bại.

Sau cú sốc ở vòng bảng, họ đã cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở hàng thủ với sự chắc chắn và kỷ luật cao. Sự xuất hiện của những nhân tố mới trên hàng công cũng giúp Malaysia trở nên nguy hiểm hơn, biến trận chung kết thành màn so tài khó lường.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Malaysia: Adam, Amsyar, Muqri, Fareez, Aniq, Fazryel, Dini, Muzakif, Muslim, Yusuf, Aqif.

