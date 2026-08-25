Bitcoin đảo chiều, vàng áp sát 4.700 USD

Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/8 tại châu Á, Bitcoin tăng khoảng 3,4%, lên 79.925 USD/BTC. Chỉ một tuần trước, đồng tiền số này còn giao dịch quanh 64.000 USD. Như vậy, Bitcoin đã tăng khoảng 25% trong 7 ngày, đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý sau nhiều tháng suy yếu.

Đà tăng hiện tại càng đáng chú ý nếu nhìn lại diễn biến trước đó. Bitcoin từng lập kỷ lục khoảng 126.000 USD vào tháng 10/2025, sau đó giảm hơn 50%, xuống khoảng 57.600 USD vào đầu tháng 7 năm nay. Trong suốt 6 tuần tiếp theo, giá chủ yếu dao động trong vùng 62.000-66.000 USD.

Giai đoạn giảm kéo dài khiến nhiều nhà giao dịch đặt cược vào khả năng Bitcoin tiếp tục đi xuống và hình thành lượng lớn vị thế bán khống.

Tuy nhiên, Bitcoin bất ngờ bật tăng mạnh trong tuần trước, buộc nhà đầu tư bán khống phải mua lại tài sản để đóng vị thế, qua đó tạo thêm lực cầu và khuếch đại đà tăng. Không chỉ Bitcoin, Ethereum cũng tăng hơn 31% trong một tuần, còn Solana tăng hơn 34%.

Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ nhóm nhà đầu tư lớn. Theo số liệu CryptoQuant, các “cá voi” Bitcoin đã mua thêm khoảng 43.000 BTC trong hai tháng qua, trị giá khoảng 2,75 tỷ USD theo giá hiện tại. Đáng chú ý, họ bắt đầu mua trở lại khi Bitcoin giao dịch quanh 60.000 USD, sau nhiều tháng bán ra.

Giá vàng và Bitcoin tăng mạnh trở lại. Ảnh: CMC

Trong khi đó, vàng cũng tăng mạnh. Sáng 25/8, giá vàng thế giới tăng khoảng 30 USD, lên gần 4.700 USD/ounce, trong khi đầu tháng 8 chỉ quanh mốc 4.000 USD/ounce. Giá vàng đang ở mức cao nhất hơn 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi lực mua theo xu hướng kỹ thuật, đồng USD suy yếu và kế hoạch mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ.

Động lực mới đối với thị trường còn đến từ Washington. Mỹ vừa công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp mở rộng nhằm vào tài sản số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển của Iran, đồng thời trừng phạt 60 cá nhân, công ty và tàu bị cáo buộc hỗ trợ nguồn thu dầu mỏ, mua sắm vũ khí và các hoạt động mạng của Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố mục tiêu là cắt đứt những “huyết mạch kinh tế” giúp chính quyền Iran tồn tại cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn. Washington cũng cảnh báo các thực thể hỗ trợ tài chính cho Iran có thể bị loại khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng USD.

USD và lợi suất trái phiếu: Động lực quan trọng của đợt tăng giá

Đằng sau cú bật mạnh của Bitcoin và vàng không chỉ là các yếu tố riêng của từng thị trường, mà động lực quan trọng là đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ nhiệt.

Tuần qua, Dollar Index giảm hơn 0,8%. USD suy yếu thường tạo điều kiện thuận lợi cho các tài sản định giá bằng USD, trong đó có vàng và Bitcoin. Thanh khoản cải thiện cũng giúp dòng tiền tìm kiếm những tài sản có mức sinh lời cao hơn.

Thị trường trái phiếu Mỹ cũng có diễn biến đáng chú ý. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống 4,7%, trong khi lợi suất 30 năm giảm xuống 5,23%. Trước đó, lợi suất từng tăng lên 5,33% - mức cao nhất gần 20 năm. Thông tin Bộ Tài chính Mỹ có thể sử dụng Tài khoản Tổng quát của Kho bạc Mỹ để tài trợ cho hoạt động mua lại trái phiếu được xem là một yếu tố hỗ trợ giá trái phiếu và kéo lợi suất đi xuống.

Đây là môi trường tương đối thuận lợi đối với vàng. Khi lợi suất trái phiếu giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không trả lãi - giảm xuống. USD yếu cũng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Bitcoin cũng hưởng lợi từ môi trường thanh khoản và USD suy yếu. Tuy nhiên, khác với vàng, Bitcoin vẫn là tài sản có mức biến động rất cao. Đợt tăng 25% chỉ trong một tuần phần nào phản ánh cả lực mua thực sự lẫn hoạt động đóng vị thế bán khống, do đó chưa thể khẳng định chắc chắn một chu kỳ tăng bền vững đã hình thành.

Thị trường đặc biệt chờ đợi các tín hiệu từ Fed. Ngày 26/8, Mỹ sẽ công bố báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân tháng 7, trong đó có chỉ số PCE, thước đo lạm phát được Fed ưa thích. Ngày 28/8, Chủ tịch Fed Kevin Warsh lần đầu phát biểu với tư cách người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ tại hội nghị Jackson Hole. Những thông điệp về lạm phát và triển vọng lãi suất sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với USD, lợi suất trái phiếu, vàng và Bitcoin.

Rủi ro lớn nhất là lạm phát Mỹ có thể dai dẳng hơn dự kiến. Gần 60% nhà kinh tế được Financial Times và Trường Kinh doanh Booth thuộc Đại học Chicago khảo sát cho rằng Fed sẽ mất nhiều thời gian hơn để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Hơn 60% cũng đánh giá những lo ngại về uy tín của Fed có tác động đáng kể đến đà tăng của lợi suất trái phiếu dài hạn.

Trong khi đó, nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn ở vùng cao. Cùng lúc, Washington đang gia tăng sức ép kinh tế lên Iran, còn quan hệ Mỹ-Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề.

Vì vậy, triển vọng của vàng và Bitcoin thời gian tới sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp của ba biến số lớn: hướng đi của USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và chính sách tiền tệ của Fed. Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ-Iran và quan hệ Mỹ-Trung Quốc có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm tài sản thay thế và tài sản trú ẩn.

Nếu USD tiếp tục suy yếu và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, vàng có thể hướng tới vùng đỉnh lịch sử mới, trong khi Bitcoin có cơ hội duy trì đà phục hồi. Ngược lại, nếu lạm phát nóng trở lại, lợi suất tăng mạnh và Fed phát tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, cả hai tài sản sẽ phải đối mặt với áp lực điều chỉnh đáng kể.