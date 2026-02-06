Bitcoin lao dốc bất thường

Thị trường tiền số toàn cầu đang chứng kiến một cơn bão bán tháo chưa từng có, đẩy giá Bitcoin - đồng tiền số lớn nhất thế giới - lao dốc không phanh. Trong phiên giao dịch ngày 5/2 trên thị trường Mỹ (đêm 5/2 theo giờ Việt Nam), giới đầu tư toàn cầu đã ồ ạt xả hàng, khiến Bitcoin giảm tới 8% chỉ trong vài giờ.

Giá đồng tiền này nhanh chóng thủng mốc 70.000 USD, đánh dấu mức thấp nhất kể từ đầu năm. Sự sụt giảm đột ngột này không chỉ làm chao đảo các nhà đầu tư cá nhân mà còn lan tỏa sang toàn bộ hệ sinh thái tiền số, với hàng tỷ USD bị thanh lý chỉ trong chớp mắt.

Tới sáng ngày 6/2, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Theo dữ liệu từ các sàn giao dịch lớn như Binance và Coinbase, Bitcoin tiếp tục bị bán mạnh, với áp lực từ cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Tính đến 7h20 sáng 6/2 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin đã giảm thêm hơn 15%, chạm mức 60.000 USD/BTC. So sánh với mức đỉnh 125.000 USD hồi đầu tháng 10/2025, đây là sự sụt giảm chóng mặt lên tới hơn 50% chỉ trong vòng vài tháng. Mức giá này cũng là thấp nhất trong gần một năm rưỡi qua, kể từ đợt điều chỉnh lớn cuối năm 2024.

Đồng tiền số hàng đầu thế giới đang đối mặt với nhiều đợt thanh lý ồ ạt, chủ yếu do các nhà đầu tư không đủ khả năng duy trì ký quỹ (margin) trong bối cảnh biến động giá quá lớn. Các hợp đồng tương lai trên sàn CME và các nền tảng phái sinh khác ghi nhận hàng trăm triệu USD bị thanh lý chỉ trong 24 giờ qua.

Không chỉ Bitcoin, toàn bộ thị trường tiền số đang chìm trong sắc đỏ rực. Các đồng tiền số phổ biến khác như Ether (ETH) của Ethereum giảm hơn 12% trong 24 giờ qua, XRP của Ripple lao dốc 15%, ADA của Cardano mất 18%, và Solana (SOL) thậm chí giảm tới gần 20%. Vốn hóa thị trường tiền số toàn cầu đã bốc hơi hơn 500 tỷ USD trong tuần qua và đang tiếp tục suy giảm, tới sáng 6/2 chỉ còn khoảng 2.100 tỷ USD, với vốn hóa của riêng Bitcoin chỉ còn ở mức 1,27 nghìn tỷ USD.

Điều này phản ánh tâm lý hoảng loạn lan rộng, khi dòng tiền rút khỏi kênh đầu tư rủi ro cao này để chuyển sang các tài sản an toàn hơn.

Về nguyên nhân, có thể điểm qua một số yếu tố chính đang thúc đẩy đợt bán tháo này.

Đầu tiên là sự suy yếu của dòng vốn tổ chức. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ, từng là động lực đẩy giá lên cao hồi năm ngoái, nay đang ghi nhận dòng vốn rút ròng liên tục. Chỉ riêng ngày 29/1, các quỹ này đã bị rút hơn 800 triệu USD, và xu hướng này kéo dài sang tháng thứ ba.

Thứ hai, các yếu tố vĩ mô toàn cầu đang tác động tiêu cực: lạm phát dai dẳng ở Mỹ và châu Âu, lãi suất cao kéo dài từ Fed, cùng với bất ổn địa chính trị ở Trung Đông và châu Á, khiến nhà đầu tư e ngại rủi ro.

Thứ ba, nguồn cung Bitcoin tăng lên do các thợ đào bán ra để bù đắp chi phí sau halving (sự kiện giảm một nửa phần thưởng đào BTC) gần nhất, kết hợp với nhu cầu suy giảm từ các nhà đầu tư truyền thống.

Cuối cùng, hiệu ứng domino từ thị trường chứng khoán toàn cầu, với chỉ số S&P 500 giảm 3% trong tuần, đã kéo theo tiền số lao dốc.

Bitcoin lao dốc về sát 60.000 USD sáng 6/2. Ảnh: BTC

Một tín hiệu điều chỉnh bất thường

Diễn biến hiện tại của Bitcoin không chỉ là một đợt điều chỉnh thông thường mà có thể đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong niềm tin của nhà đầu tư đối với tài sản số. Theo nhiều chuyên gia, việc giá thủng mốc 70.000 USD - vốn là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật lẫn tâm lý quan trọng - đang khiến một số người đánh mất niềm tin vào giá trị dài hạn của Bitcoin.

Chuyên gia Deutsche Bank cho rằng, việc bán ra đều đặn và mạnh suốt cả tuần qua cho thấy nhà đầu tư truyền thống đang mất dần hứng thú và tâm lý bi quan đối với thị trường tiền số. Thực tế, nhóm nhà đầu tư tổ chức – từng được kỳ vọng là trụ đỡ vững chắc – lại đang dẫn dắt đợt xả hàng.

Phân tích kỹ thuật, mốc 70.000 USD bị phá vỡ dứt khoát mở ra con đường trượt dốc nhanh chóng về vùng 60.000 USD, thậm chí 50.000 USD trong kịch bản tiêu cực nhất. Vùng giá hiện tại đang chạm vào mức đáy cũ của năm 2024, nơi tập trung giá vốn của nhiều nhà giao dịch dài hạn (long-term holders).

Lịch sử cho thấy, mỗi khi Bitcoin rơi vào vùng này kèm theo chỉ số sợ hãi cực độ (Fear & Greed Index ở mức thấp kỷ lục), thị trường thường có nhịp hồi phục kỹ thuật để giải tỏa áp lực bán. Tuy nhiên, lần này khác biệt ở chỗ dòng vốn rút mạnh khỏi ETF và nguồn cung tăng, khiến sự phục hồi trở nên mong manh hơn.

Ở chiều ngược lại, một số nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan tương đối với lập luận cho rằng, câu chuyện thị trường giá xuống đã xuất hiện rất mạnh trong một thời gian dài, vì vậy kỳ vọng sớm có một nhịp hồi ngược xu hướng. Trước mắt, giới đầu tư đang xem xét mốc 60.000 USD. Nếu giữ được mốc này có thể xuất hiện lực mua bắt đáy từ các “cá mập” và nhà đầu tư dài hạn. Nhưng nếu thủng 60.000 USD, rủi ro lao dốc về 50.000 USD là rất cao, có thể kéo dài thị trường giá xuống thêm 6-12 tháng.

Dù vậy, đợt bán tháo này phản ánh sự trưởng thành của thị trường tiền số, nơi các yếu tố vĩ mô và quy định ngày càng chi phối. Các thay đổi đáng chú ý như dòng vốn ETF đảo chiều và nguồn cung tăng đang khiến Bitcoin dễ bị tổn thương hơn. Về dài hạn, nếu Fed hạ lãi suất và ổn định kinh tế toàn cầu, Bitcoin vẫn có tiềm năng phục hồi nhờ vị thế "vàng kỹ thuật số".