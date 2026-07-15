Indonesia mở đường với ETF vàng đầu tiên

Trong khi giá vàng vẫn đang trong nhịp điều chỉnh sau khi chạm đỉnh lịch sử, Indonesia - quốc gia có ngành khai thác vàng quy mô lớn tại châu Á, chuẩn bị ra mắt quỹ hoán đổi danh mục chuyên đầu tư vào vàng vật chất hoặc hợp đồng phái sinh (quỹ ETF vàng) đầu tiên.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia đã xây dựng khung pháp lý cho sản phẩm này và theo kế hoạch, ETF vàng sẽ chính thức lên sàn vào năm 2026. Các tổ chức tài chính lớn, như Pegadaian và KSEI, cùng hợp tác để vận hành hệ sinh thái.

Điểm đặc biệt là Indonesia cũng đang phát triển ETF vàng Sharia, một sản phẩm tuân thủ nguyên tắc tài chính Hồi giáo nhằm thu hút cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong khu vực.

Động thái này không chỉ đơn thuần là một bước tiến của thị trường chứng khoán Indonesia mà cho thấy một chiến lược lớn hơn.

Chính phủ nước này đã công bố "Lộ trình phát triển hệ sinh thái vàng quốc gia giai đoạn 2026-2031", với tham vọng xây dựng một hệ thống vàng bài bản, kết nối sản xuất trong nước với nhu cầu đầu tư, thay vì để vàng chỉ là mặt hàng xuất khẩu thô.

Vàng không còn chỉ là vàng thỏi cất trong két sắt, các sản phẩm tài chính đang đưa kim loại quý này vào kỷ nguyên số hóa và cuộc cách mạng đang diễn ra mạnh mẽ nhất tại châu Á. Ảnh: Business Times

Token hóa và cuộc cách mạng đưa vàng lên blockchain

Nếu ETF đưa vàng lên sàn chứng khoán thì token hóa còn đi xa hơn thế. Nó biến vàng thỏi thành một tài sản số, ghi nhận quyền sở hữu và cho phép giao dịch mọi lúc, mọi nơi nhờ công nghệ blockchain.

Hãy hình dung một thỏi vàng đang nằm an toàn trong kho. Token hóa sẽ biến thỏi vàng đó thành một "phiếu sở hữu số" - một loại giấy chứng nhận điện tử ghi rõ bạn đang sở hữu bao nhiêu vàng. Phiếu này có thể được mua bán, chuyển nhượng bất cứ lúc nào, từ bất kỳ đâu trên thế giới, chỉ với một chiếc điện thoại có Internet.

Cuối tháng 4/2026, 3 tổ chức lớn gồm ngân hàng OCBC, công ty quản lý quỹ Lion Global Investors và sàn giao dịch DigiFT đã ra mắt GOLDX token tại Singapore. Đây là sản phẩm token hóa quỹ vàng vật chất đầu tiên tại Đông Nam Á.

Mỗi token GOLDX đại diện cho một lượng vàng thật đang được cất giữ trong kho và hoạt động trên 2 nền tảng blockchain phổ biến là Ethereum và Solana, cho phép nhà đầu tư mua bằng stablecoin (loại tiền số neo theo USD) hoặc tiền pháp định thông thường.

Kết quả, quỹ vàng làm nền tảng cho GOLDX đã đạt quy mô gần 670 triệu USD chỉ sau 3 tháng ra mắt. OCBC dự báo dòng cầu chính đến từ các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức lớn tại châu Á, đặc biệt là các văn phòng quản lý tài sản gia đình và những cá nhân siêu giàu đang nắm giữ lượng lớn stablecoin và muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Toàn bộ thị trường tài sản token hóa đã vượt mốc 18,2 tỷ USD vào tháng 1/2026, tăng gần gấp 10 lần chỉ trong 2 năm, trong đó vàng là một trong những nhóm tài sản được token hóa phổ biến nhất.

Hàn Quốc và cuộc chơi đòn bẩy

Trong khi Đông Nam Á tập trung vào ETF và token hóa, Hàn Quốc lại đi một hướng khác: tạo đòn bẩy.

Ba công ty chứng khoán lớn gồm KB Securities, Korea Investment Securities và Meritz Securities đã niêm yết các chứng chỉ ETN vàng đòn bẩy và đảo chiều trên sàn KRX từ ngày 7/7.

ETN là một loại chứng khoán nợ, hoạt động như sự kết hợp giữa trái phiếu và cổ phiếu. Khác với ETF - loại quỹ thực sự nắm giữ vàng vật chất trong kho, ETN không sở hữu vàng thật mà chỉ theo dõi diễn biến giá vàng thông qua các hợp đồng tài chính phái sinh.

Điểm đặc biệt của các ETN vàng này là cho phép nhà đầu tư kiếm tiền cả khi vàng lên lẫn khi vàng xuống. Ví dụ, nếu giá vàng tăng 1%, một ETN đòn bẩy 2x sẽ tăng tới 2%. Ngược lại, nếu vàng giảm giá, ETN đảo chiều sẽ giúp nhà đầu tư có lợi nhuận từ đà giảm đó.

Công cụ này mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tiếp cận các chiến lược phức tạp một cách đơn giản, ngay trên sàn giao dịch quen thuộc mà không cần phải mở tài khoản phái sinh riêng, đánh dấu một bước tiến mới trong việc đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư vàng tại Hàn Quốc.

Châu Á là trung tâm của cuộc cách mạng vàng

Các con số cho thấy xu hướng số hóa vàng đã là hiện thực. Khối lượng giao dịch token vàng trong quý I/2026 đạt 90,7 tỷ USD, vượt xa con số 84,6 tỷ USD của cả năm 2025.

Vốn hóa thị trường token vàng đạt 15 tỷ USD, tăng 50% so với cuối năm 2025. Hai ông lớn trong lĩnh vực stablecoin là Paxos và Tether hiện nắm giữ hơn 70% thị trường.

Không có gì ngạc nhiên khi cuộc cách mạng vàng đang diễn ra mạnh mẽ tại châu Á. Khu vực Đông Nam Á có dân số gần 700 triệu người, tầng lớp trung lưu tăng nhanh và dự kiến tăng trưởng GDP đạt 4,6% năm 2026, vượt xa mức trung bình toàn cầu 3,1%, theo Báo cáo của Singapore Bullion Market Association.

Singapore đang củng cố vị thế trung tâm vàng khi DBS Bank đã thông báo kế hoạch tung ra token vàng vật chất cho nhà đầu tư bán lẻ trong nửa cuối năm 2026, theo Yahoo Finance.

Hồng Kông (Trung Quốc) cũng nỗ lực xây dựng hệ sinh thái vàng toàn diện với sự tham gia của chính quyền, bao gồm thành lập Công ty Thanh toán bù trừ Kim loại quý Hồng Kông, dự kiến vận hành vào cuối năm và kết nối với Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải, theo Báo cáo của KPMG.

Xu hướng số hóa đang mở ra một cách tiếp cận mới với vàng, từ tài sản lưu trữ truyền thống trở thành một sản phẩm đầu tư có khả năng giao dịch linh hoạt hơn.