Theo thống kê của Cục Hải quan, trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 223.242 tấn hạt tiêu, thu về trên 1,5 tỷ USD, phá kỷ lục lịch sử từng lập vào năm 2016.

Trong 11 tháng qua, xuất khẩu hạt tiêu trắng cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt 24.000 tấn, giá trị khoảng 189,7 triệu USD, tăng 23,7% về lượng và tăng mạnh 53,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu các chủng loại khác đều giảm về lượng nhưng tăng về giá trị.

Tỷ trọng xuất khẩu hạt tiêu đen giảm từ 70,9% (2024) xuống 68,8% (2025), trong khi các sản phẩm chế biến như hạt tiêu đen xay tăng từ 15,4% lên 15,9%, hạt tiêu trắng tăng từ 8,2% lên 10,7%.

Mỹ, Đức và Ấn Độ vẫn là ba thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng vừa qua, kim ngạch lần lượt là 373,4 triệu USD, 114,8 triệu USD và 74,2 triệu USD.

Đáng chú ý, số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy, trong 9 tháng năm 2025, nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ đạt 64.260 tấn, giá trị lên tới 488,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu nhập khẩu giảm 12,1%, nhưng giá trị lại tăng mạnh 29,8%.

Theo đó, Việt Nam là nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ khi chiếm tới 69,3% kim ngạch nhập khẩu của quốc gia này.

Không chỉ vậy, trong 9 tháng đầu năm 2025, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt mức cao nhất trong số 5 nguồn cung đứng đầu gồm Việt Nam, Indonesia, Brazil, Trung Quốc và Zimbabwe. Theo đó, giá bình quân hạt tiêu Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt 7.752 USD/tấn, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm 2024 và cao hơn giá bình quân nhập khẩu chung của thị trường Mỹ (7.603 USD/tấn).

Hạt tiêu - mặt hàng được ví như “vàng đen” của Việt Nam, hiện có mặt tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam chiếm khoảng 60% tổng lượng hạt tiêu xuất khẩu toàn cầu, với hệ sản phẩm ngày càng đa dạng.

Thị trường hạt tiêu đang chịu sức ép do nguồn cung tại nhiều quốc gia sản xuất lớn giảm. Trong đó, Việt Nam vẫn giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi cùng với việc diện tích trồng tiêu bị thu hẹp trong giai đoạn giá thấp trước đây đang ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và sản lượng hiện nay.

Năm nay, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam có thể vượt 1,6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.