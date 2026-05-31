Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng trong nước điều chỉnh mạnh. Đầu tháng 5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC ở mức 162,8-165,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đến giữa tháng, giá vàng miếng SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng, xuống còn 161-164 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giảm 2 triệu đồng/lượng, xuống còn 160,8-163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/5, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chỉ còn 155,8-158,8 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tháng 5, giá vàng miếng SJC đã giảm 7,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 7 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn đầu tháng 4 khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Nếu tính từ vùng đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC đã "bốc hơi" hơn 30 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn đầu năm khoảng 5,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6,13 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn SJC tăng 10 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng gần 7%.

Diễn biến giảm sâu của giá vàng trong những tuần gần đây khiến không ít nhà đầu tư đang nắm giữ vàng lo lắng. Đặc biệt, những người mua vào trong giai đoạn giá vàng liên tục lập đỉnh đều ghi nhận mức thua lỗ đáng kể nếu bán ra.

Anh Hải, một nhà đầu tư, mua 5 lượng vàng SJC khi giá thị trường ở mức khoảng 181 triệu đồng/lượng. Nếu bán ra ở mức giá mua vào là 156 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng anh Hải đang lỗ khoảng 25 triệu đồng. Tổng mức lỗ tạm tính đối với 5 lượng vàng lên tới khoảng 125 triệu đồng.

Nhiều nhà đầu tư lỗ nặng khi mua vàng. Ảnh: N.Huế

Rủi ro ‘bắt đáy’ vàng

Theo chuyên gia tài chính Trần Trọng Đức, Founder & CEO Virtus Prosperity, sau giai đoạn tăng nóng và thiết lập các mức giá kỷ lục, thị trường vàng đang bước vào nhịp điều chỉnh và tích lũy cần thiết.

Ông Đức cho rằng khả năng giá vàng quay trở lại vùng đỉnh cũ trong vòng 3-6 tháng tới là không cao, thậm chí thị trường có thể cần ít nhất 6 tháng để hấp thụ hết áp lực chốt lời và hình thành một xu hướng tăng mới.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần xây dựng chiến lược phù hợp với mục tiêu tài chính của mình. Đối với những người mua vàng với mục đích tích sản dài hạn, việc kiên nhẫn nắm giữ và chờ đợi chu kỳ tăng giá mới, có thể xuất hiện vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trong khi đó, các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính nên chủ động giảm tỷ trọng nắm giữ nhằm hạn chế rủi ro, bởi thị trường đang phát tín hiệu cho thấy khả năng đã hình thành đỉnh ngắn hạn và cần thêm thời gian tích lũy.

Ông cũng lưu ý, nhiều tổ chức và quỹ đầu tư quốc tế đã điều chỉnh dự báo đối với kim loại quý này. Một số kịch bản thận trọng cho thấy giá vàng thế giới có thể giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, tương đương dư địa giảm thêm khoảng 10% so với mặt bằng hiện nay. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho khả năng thị trường tiếp tục biến động trong thời gian tới.

Theo chuyên gia, giai đoạn hiện nay không phù hợp với chiến lược mua đuổi hoặc dồn toàn bộ nguồn vốn vào vàng khi giá vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh. Thay vì cố gắng "bắt đáy", nhà đầu tư nên chờ thị trường hình thành vùng tích lũy đủ dài, khoảng 2-3 tháng, trước khi cân nhắc giải ngân với tỷ trọng lớn hơn.

Đối với những người vẫn muốn gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục, giải pháp phù hợp là chia nhỏ nguồn vốn để mua từng phần theo định kỳ. Chẳng hạn, với số vốn dự kiến đầu tư 1 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể chia thành nhiều phần nhỏ và giải ngân dần theo chu kỳ 1-2 tuần, ưu tiên những thời điểm giá điều chỉnh.

Khi xu hướng phục hồi được xác lập rõ ràng hơn, phần vốn còn lại mới được đưa vào thị trường. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu rủi ro, hạn chế áp lực tâm lý và nâng cao hiệu quả quản trị vốn trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh.