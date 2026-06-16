Khảo sát thường niên của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu nắm giữ vàng của các ngân hàng trung ương vẫn rất mạnh.

Vàng gần đây đã vượt qua trái phiếu chính phủ Mỹ để trở thành tài sản dự trữ được ưu tiên nhất, kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục tăng.

Mặc dù 89% người được khảo sát cho rằng các ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mua vàng trong 12 tháng tới, chỉ 45% cho biết chính tổ chức của họ có kế hoạch gia tăng lượng vàng nắm giữ.

Đồng thời, 83% cho rằng vàng sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng dự trữ của các ngân hàng trung ương trong vòng 5 năm tới, cao hơn mức 76% ghi nhận trong cuộc khảo sát năm trước.

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng vàng đóng vai trò ngày càng mang tính chiến lược trong danh mục dự trữ của các ngân hàng trung ương. 93% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết tổ chức của họ đang nắm giữ vàng, tăng đáng kể so với mức 81% của năm 2025.

Trong khi đó, triển vọng của đồng USD với vai trò là đồng tiền dự trữ chủ chốt được đánh giá kém khả quan hơn. Có 74% nhà quản lý dự trữ được khảo sát dự báo tỷ trọng của đồng USD trong tổng dự trữ toàn cầu sẽ giảm trong vòng 5 năm tới.

Theo khảo sát của WGC, 89% nhà quản lý dự trữ dự báo các ngân hàng trung ương toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng lượng vàng nắm giữ trong 12 tháng tới. Ảnh: Kitco

Về các yếu tố thúc đẩy quyết định nắm giữ vàng, mức kỷ lục 90% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết khả năng duy trì giá trị của vàng trong các giai đoạn khủng hoảng là lý do quan trọng nhất. Hai yếu tố được nhắc đến nhiều tiếp theo là khả năng bảo toàn giá trị trong dài hạn với 84% và đa dạng hóa danh mục dự trữ với 82%.

Đáng chú ý, vai trò phòng ngừa rủi ro địa chính trị của vàng ngày càng được đề cao. Tại các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, có tới 85% người được khảo sát coi đây là một trong những lý do quan trọng để nắm giữ vàng. Tỷ lệ cho rằng yếu tố lịch sử và truyền thống là lý do để nắm giữ vàng đã giảm từ 62% năm 2025 xuống còn 46% trong năm nay.

Khảo sát cũng ghi nhận xu hướng các ngân hàng trung ương điều chỉnh chiến lược lưu trữ vàng. Có 9% nhà quản lý dự trữ cho biết đã tăng lượng vàng được lưu trữ trong nước trong 12 tháng qua, cao hơn mức 5% của năm trước. Bên cạnh đó, 10% cho biết đã đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ vàng ở nước ngoài, tăng mạnh so với tỷ lệ 2% ghi nhận một năm trước.

Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong thời gian tới khi 7% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết có kế hoạch tăng lưu trữ vàng trong nước và 9% dự kiến đa dạng hóa các địa điểm lưu trữ vàng ở nước ngoài trong năm tới.

Ngân hàng Anh tiếp tục là địa điểm lưu ký vàng được lựa chọn nhiều nhất, với 57% nhà quản lý dự trữ được khảo sát cho biết đang sử dụng cơ sở lưu ký tại đây, trong khi hình thức lưu trữ trong nước đứng thứ hai với tỷ lệ 49%.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu kiêm Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) tại Hội đồng Vàng Thế giới, nhận định nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn đang trên đà tăng.

Theo ông, vàng đang dần được các ngân hàng trung ương xem là một tài sản chiến lược thay vì chỉ là công cụ dự trữ truyền thống, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngày càng lớn.