Giá vàng thế giới hôm nay 16/6/2026

Lúc 21h15 ngày 15/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.360 USD/ounce, tăng 140 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.386 USD/ounce.

Thỏa thuận khung mới nhất giữa Mỹ và Iran mở ra triển vọng nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ. Thị trường đang nhìn nhận diễn biến này theo hướng tích cực đối với tăng trưởng và giảm áp lực lạm phát.

Giá dầu Brent giảm về vùng 83-84 USD/thùng, dầu WTI lùi xuống dưới 80 USD/thùng. Chứng khoán châu Âu tăng điểm, vàng và bạc được hỗ trợ chủ yếu bởi sự suy yếu của đồng USD, trong khi kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt giúp cải thiện tâm lý thị trường.

Dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York giảm khoảng 14 điểm, xuống còn 5,7 điểm trong tháng 6. Dù hoạt động sản xuất vẫn tăng trưởng, tốc độ đã chậm lại so với tháng trước. Chỉ số đơn hàng mới đạt 3,5 điểm, lượng hàng giao đạt 8,6 điểm.

Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt phục hồi mạnh sau nhiều tuần điều chỉnh. Ảnh: Chí Hiếu

Chỉ số giá đầu vào duy trì ở mức cao 61 điểm, trong khi chỉ số giá bán ra ở mức 31,4 điểm. Chỉ số phản ánh khả năng cung ứng hàng hóa giảm xuống -13,9 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới dữ liệu sản xuất công nghiệp và tỷ lệ sử dụng công suất của Mỹ, cùng với các số liệu về giá nhập khẩu, xuất khẩu, thị trường nhà ở và đặc biệt là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra ngày 17/6.

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục đối mặt áp lực từ lạm phát cao, nợ công gia tăng và thâm hụt ngân sách lớn. Điều này khiến Fed đứng trước bài toán cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn được xem là kênh bảo toàn giá trị trước những bất định về chính sách tiền tệ.

Giá vàng trong nước hôm nay 16/6/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 15/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 147,9-150,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 148,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.

Dự báo giá vàng

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart, cho rằng thị trường vàng hiện không còn vận động theo các yếu tố cơ bản hay tín hiệu kỹ thuật truyền thống.

Dù các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào vàng, nhà đầu tư và các quỹ đầu cơ vẫn đang bán ra bất chấp những bất ổn địa chính trị trên thế giới. Điều này khiến vàng không còn phản ứng theo vai trò tài sản trú ẩn an toàn như trước đây.

Newsom kỳ vọng dòng tiền đầu tư có thể quay trở lại vàng trong nửa cuối năm 2026 khi những bất ổn kinh tế và lạm phát tiếp tục gia tăng.

Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng là vùng kháng cự 4.364-4.400 USD/ounce. Nếu vượt thành công khu vực này, giá vàng có thể hướng tới các mốc 4.460 USD và 4.575 USD/ounce.

Ngược lại, nếu mất ngưỡng hỗ trợ 4.280 USD/ounce, giá vàng có thể giảm sâu hơn về vùng 4.240 USD, thậm chí 4.194 USD/ounce.

Tuy nhiên, không phải chuyên gia nào cũng lạc quan về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong thời gian tới. Việc vàng phá vỡ đường trung bình động 200 ngày đã xác nhận xu hướng tăng dài hạn bị suy yếu.

Về dài hạn, ông vẫn đánh giá tích cực đối với vàng và không loại trừ khả năng giá có thể hướng tới mốc 8.000 USD/ounce trong vòng 2-3 năm tới.

Trong ngắn hạn, chuyên gia này cho rằng vàng vẫn có nguy cơ giảm về vùng 3.000-3.300 USD/ounce trước khi hình thành một xu hướng tăng bền vững mới.