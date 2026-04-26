Tăng nóng gần 40%, vàng buộc phải ‘hạ nhiệt’

Từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, giá vàng đã trải qua một chu kỳ tăng mạnh với mức tăng gần 40%, thậm chí lập đỉnh lịch sử hơn 5.600 USD/ounce hồi tháng 1/2026.

Đà tăng gần như thẳng đứng khiến nhịp điều chỉnh trở nên khó tránh khỏi. Hiện tại, giá vàng đã lùi xuống dưới mốc 4.700 USD/ounce, có thời điểm chạm vùng 4.600 USD.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không phải dấu hiệu của sự suy yếu mà là quá trình “tiêu hóa” sau một đợt tăng quá nhanh.

Sau khi tăng nóng, thị trường thường bước vào giai đoạn chốt lời, giao dịch giằng co và điều chỉnh để tái cân bằng. Đây là diễn biến mang tính chu kỳ, giúp củng cố nền tảng cho những nhịp tăng tiếp theo.

Giá vàng điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng, nhưng được dự báo chỉ đang bước vào pha đi ngang thay vì lao dốc. Ảnh: Invezz

Bên cạnh đó, kỳ vọng lạm phát dài hạn tương đối ổn định, làm suy yếu động lực tăng giá trong ngắn hạn; trong khi thị trường không cho rằng căng thẳng tại Trung Đông sẽ kéo dài ở mức cao, qua đó làm giảm động lực tăng giá trong ngắn hạn.

Áp lực từ lãi suất, USD và địa chính trị

Một trong những lực cản chính với vàng hiện nay là môi trường lãi suất và biến động tiền tệ. Lợi suất thực ở mức dương và đồng USD biến động khiến vàng với vị thế là tài sản không tạo ra dòng thu nhập định kỳ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Dù vậy, các yếu tố này mới chỉ tạo áp lực ngắn hạn. Ở chiều ngược lại, nhu cầu mua vào từ ngân hàng trung ương cùng với những bất ổn địa chính trị vẫn đóng vai trò nâng đỡ giá vàng.

Căng thẳng tại Trung Đông và diễn biến tại eo biển Hormuz tiếp tục khiến thị trường tài chính toàn cầu duy trì trạng thái thận trọng. Tuy nhiên, sự bất định khiến nhiều nhà đầu tư lớn tạm thời đứng ngoài quan sát, thay vì mạnh tay tham gia thị trường.

Trong khi đó, bạc - kim loại thường biến động cùng chiều với vàng lại cho thấy mức độ nhạy cao hơn.

Có thời điểm, giá bạc tăng vọt 5% chỉ trong một phiên trước khi nhanh chóng đảo chiều, phản ánh tính đầu cơ và độ biến động lớn hơn so với vàng.

Không sụp đổ, mà là giai đoạn đi ngang

Về mặt kỹ thuật, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi chưa thể vượt lại vùng kháng cự quan trọng quanh 4.880 USD/ounce.

Việc liên tục thất bại trước ngưỡng này cho thấy đà tăng đang tạm thời suy yếu, mở ra nguy cơ xuất hiện thêm áp lực bán trong ngắn hạn nếu các mốc hỗ trợ bị xuyên thủng.

Tuy nhiên, phần lớn chuyên gia đều cho rằng kịch bản sụp đổ là khó xảy ra. Thay vào đó, vàng nhiều khả năng sẽ bước vào một giai đoạn tích lũy, dao động trong biên độ rộng với các nhịp tăng - giảm đan xen.

Đây là trạng thái thường thấy sau những chu kỳ tăng nóng, khi thị trường cần thời gian để hấp thụ lực chốt lời và tái cân bằng cung - cầu.

Hiện tại, giá vàng đang chịu tác động từ hai lực kéo đối lập. Ở một phía, lãi suất thực duy trì ở mức cao và đồng USD biến động tạo áp lực giảm đối với vàng.

Ở phía còn lại, nhu cầu tích trữ từ khu vực chính thức cùng với những bất ổn địa chính trị tiếp tục đóng vai trò tấm đệm, giúp hạn chế đà giảm sâu.

Trong vài tháng tới, kịch bản dễ xảy ra hơn là vàng tiếp tục đi ngang trong trạng thái biến động mạnh, thay vì hình thành một xu hướng rõ ràng. Nếu xuất hiện một chu kỳ tăng mới thì sẽ cần những cú hích đủ lớn như sự thay đổi trong chính sách lãi suất toàn cầu hoặc một cú sốc kinh tế - chính trị đáng kể.

Đáng chú ý, yếu tố địa chính trị vẫn là ẩn số lớn. Nếu các nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện nay không đạt được kết quả, căng thẳng tại Trung Đông có thể leo thang trở lại, đặc biệt quanh các tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược. Khi đó, nhu cầu trú ẩn an toàn nhiều khả năng sẽ gia tăng, qua đó tạo lực đẩy mới cho giá vàng trong trung hạn.

Khi đó, đợt điều chỉnh hiện tại có thể chỉ là khoảng nghỉ cần thiết sau chu kỳ tăng mạnh, thay vì tín hiệu suy giảm dài hạn.

Theo Invezz