Lý giải ‘cơn bão’ giá

Vàng là một trong những tài sản có diễn biến khó lường nhất trong 6 tháng đầu năm. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), biến động của vàng đã tăng vọt, với độ biến động thực tế có thời điểm vượt 50%, trước khi hạ xuống dưới 30% vào cuối tháng 6.

Hành trình của vàng trong nửa đầu năm 2026 có thể tóm gọn trong cụm từ: "từ đỉnh cao xuống đáy sâu". Cụ thể, giá vàng đã bắt đầu năm mới với chuỗi tăng phi mã, với 12 lần lập đỉnh mới trong tháng 1, đưa giá lên mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce.

Tuy nhiên, niềm hưng phấn của giới đầu tư nhanh chóng tắt ngấm khi giá bất ngờ đảo chiều và lao dốc không phanh, xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce vào tháng 6.

Mức giảm khoảng 1.600 USD/ounce tương đương gần 29% so với đỉnh, đưa vàng vào một đợt điều chỉnh rất sâu. Tính đến giữa năm, giá vàng đã giảm 7% so với đầu năm.

Sau chuỗi biến động mạnh từ đỉnh gần 5.600 USD/ounce xuống vùng 4.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026, vàng đã phục hồi ngoạn mục từ đầu tháng 8, vượt 4.400 USD/ounce. Ảnh: Xinhua

Theo phân tích của WGC, có 3 yếu tố chính chi phối thị trường vàng trong nửa đầu năm.

Trước hết là yếu tố địa chính trị và biến động thị trường, khi những bất ổn toàn cầu đẩy giá vàng lên cao trong giai đoạn đầu. Tuy vậy, ngay khi căng thẳng hạ nhiệt, giới đầu tư nhanh chóng chốt lời và tạo áp lực bán mạnh.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu cơ cũng đóng vai trò quan trọng. Các quỹ đầu cơ và chiến lược giao dịch theo xu hướng đã tham gia rất tích cực, tạo ra các đợt sóng mua - bán luân phiên.

Khi giá tăng, tâm lý "sợ bỏ lỡ" (FOMO) đẩy giá lên cao hơn, nhưng khi giá đảo chiều, các lệnh cắt lỗ lại khiến đà giảm thêm mạnh.

Phần lớn các nhịp giảm diễn ra trong giờ giao dịch của Mỹ, trong khi các nhịp phục hồi nhìn chung xuất hiện trong giờ giao dịch châu Á, cho thấy vai trò ngày càng lớn của nhà đầu tư và người tiêu dùng châu Á trong quá trình hình thành giá vàng toàn cầu.

Ba kịch bản cho nửa cuối năm

Bước vào giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12, WGC xây dựng 3 kịch bản giả định cho thị trường vàng trong nửa cuối năm.

Kịch bản 1: Bình ổn quanh 4.100 USD. Kịch bản này được đánh giá là có khả năng xảy ra nhất dựa trên tình hình hiện tại.

Theo đó, giá vàng sẽ giao dịch trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce, với mức dao động khoảng ±5%. Kịch bản này dựa trên kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất một lần nữa, có thể vào tháng 10 với lạm phát Mỹ được dự báo đạt đỉnh gần 3,9% trong quý II.

Ba kịch bản cho giá vàng nửa cuối năm 2026: bình ổn quanh 4.100 USD/ounce, bứt phá trở lại với mức tăng 5-20%, hoặc điều chỉnh sâu thêm 5-15% nếu các yếu tố rủi ro gia tăng. Ảnh: Xinhua

Kịch bản 2: Bứt phá ngoạn mục. Nếu kinh tế toàn cầu suy yếu rõ rệt hoặc xảy ra các cú sốc địa chính trị mới, vàng có thể quay trở lại xu hướng tăng với mức tăng từ 5% đến 20%.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là kịch bản cơ sở nếu các điều kiện kinh tế, lãi suất và địa chính trị hiện tại không thay đổi đáng kể.

Kịch bản 3: Điều chỉnh sâu hơn. Mặt trái của rủi ro là vàng có thể tiếp tục giảm thêm 5-15%. Các yếu tố như đồng USD mạnh lên, Fed tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến, hoặc dòng tiền quay trở lại các kênh đầu tư rủi ro hơn sẽ là những rào cản lớn.

Các nhà phân tích lưu ý, nếu giá vàng rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, nó có thể kích hoạt một đợt bán tháo mới.

Những mảnh ghép còn lại

Bức tranh thị trường vàng nửa cuối năm không chỉ xoay quanh 3 kịch bản giá đã nêu, mà còn chịu ảnh hưởng từ 2 nhân tố đáng chú ý khác.

Một là hoạt động tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc. Dù tốc độ mua có thể đã chậm lại, động thái này vẫn tạo ra một điểm tựa tâm lý quan trọng. Nếu nhu cầu từ Trung Quốc phục hồi mạnh, điều này có thể tạo thêm lực đỡ cho thị trường vàng.

Bên cạnh đó, Ấn Độ, một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã siết chặt nhập khẩu từ tháng 4 nhằm kiểm soát thâm hụt thương mại. Đến tháng 5, nước này nâng thuế nhập khẩu vàng từ 6% lên 15%.

Điều này khiến giới phân tích lo ngại rằng nguồn cầu vật chất vốn thường xuất hiện mỗi khi giá giảm sẽ không còn mạnh mẽ như trước. Nếu Ấn Độ tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt, đà phục hồi của vàng có thể bị kìm hãm đáng kể.

Nhìn chung, thị trường vàng nửa cuối năm 2026 vẫn là một bức tranh đầy biến động. Những quyết định bất ngờ từ các ngân hàng trung ương, cùng các diễn biến địa chính trị mới, sẽ liên tục tạo ra những cú hích cho kim loại quý này.

Theo China Gold Network