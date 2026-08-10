Trưa 10/8, ghi nhận tại cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM hoạt động mua bán vàng tại đây vẫn diễn ra bình thường. Lượng khách giao dịch vẫn duy trì mức đông đúc cả ở chiều mua và bán như những ngày trước khi có kết luận thanh tra của Chính phủ.

Chị Thanh Trúc, phường Bình Thạnh cho biết dù nắm được thông tin từ kết luận thanh tra nhưng đây là vấn đề của những năm trước 2026, và cửa hàng vẫn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Theo chị Trúc, hiện nay giá vàng mua vào và bán ra tại Mi Hồng đang khá tốt trên thị trường, vì thế chị vẫn mua vào vàng nhẫn và vàng trang sức để chuẩn bị cho lễ cưới tới đây.

Lượng người rất đông đến giao dịch tại cửa hàng Mi Hồng. Ảnh: Thu Hà

Hiện Mi Hồng đang niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,5 - 143 triệu đồng/lượng trên toàn hệ thống. Như vậy, giá bán ra tại Mi Hồng thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với mặt bằng chung của nhiều doanh nghiệp.

Không chỉ có giá bán thấp hơn, chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng được thu hẹp đáng kể, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh này thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường.

Về phía doanh nghiệp, đại diện Công ty TNHH Mi Hồng cho biết, đơn vị này đã sớm ra thông cáo báo chí về các kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Mi Hồng.

Người dân xếp hàng giao dịch tại Mi Hồng. Ảnh: Thu Hà

Đại diện công ty thông tin, các nội dung được nêu trong Kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng thanh tra trước năm 2025, không phải sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố thông báo ngày 8/8/2026.

“Trong và sau quá trình thanh tra, Mi Hồng đã nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các nội dung khắc phục theo yêu cầu. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình quản trị, công bố thông tin, phòng, chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan”, Mi Hồng nêu trong thông cáo báo chí.

Theo Thanh tra Chính phủ, tại kỳ thanh tra Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Mi Hồng cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm mà doanh nghiệp đã cung cấp trên website. Mi Hồng cũng vi phạm về phòng chống rửa tiền.