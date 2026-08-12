Giá vàng trong nước hôm nay 12/8/2026

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (12/8), vào lúc 8h33', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay vẫn giữ nguyên mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay cũng không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 11/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn biến động mạnh, tăng cao vào buổi sáng rồi lao dốc trong buổi chiều.

Đến cuối phiên 11/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng và giảm 600.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước đó.

Chiều 11/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều so với buổi sáng.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 11/8 ở mức 25.680 đồng/USD (mua vào) và 25.710 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay 12/8/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 17h30 ngày 11/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.392 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.454 USD/ounce. Đến 22h49, vàng lại trôi về 4.375 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 1,3%, tương ứng tăng 57 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 3,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 11/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 11/8 tăng khoảng 0,18% lên 4.392 USD/ounce. Giá bạc giảm nhẹ xuống 64,9 USD/ounce. Vàng quay đầu tăng trở lại nhờ lực cầu khá mạnh đối với mặt hàng này.

Vàng tăng bất chấp giá dầu tiếp tục nhích lên. Dầu WTI tăng thêm 0,35% lên 82,5 USD/thùng. Dầu Brent tăng 0,5% lên 88,2 USD/thùng.

Đồng USD đi ngang. Chỉ số DXY đứng ở mức 99,8 điểm.

Vàng quay đầu tăng sau khi điều chỉnh giảm vào cuối phiên trên thị trường châu Á trong bối cảnh doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ giảm 1,7%, xuống còn 4,06 triệu căn trong tháng 7.

Mặc dù hồi phục nhưng áp lực vẫn còn khá lớn. Thị trường ghi nhận nhiều giao dịch chốt lời sau khi giá vàng đạt mức cao nhất trong hai tháng qua và thị trường chuyển sang chế độ theo dõi lạm phát trước báo cáo CPI của Mỹ vào thứ Tư.

Giá vàng biến động mạnh. Ảnh: Minh Hiền

Tình hình hiện tại vẫn là cuộc giằng co giữa dữ liệu việc làm yếu và nguy cơ lạm phát gia tăng. Số việc làm tăng thêm trong tháng 7 thấp hơn kỳ vọng 23.000 việc làm.

Báo cáo việc làm yếu của Mỹ tuần trước khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9 giảm xuống dưới 40%. Tuy nhiên, khi giá dầu phục hồi và làm gia tăng lo ngại lạm phát, xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 9 đã tăng trở lại lên 51,9%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang giao dịch ở mức gần 4,74%, gần mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025, trong khi chỉ số đô la Mỹ ổn định ở mức 99,834.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào lúc 8h30 sáng giờ ET thứ Tư, với thị trường kỳ vọng lạm phát hàng năm sẽ giảm xuống 3,4% từ mức 3,5%.

Dự báo giá vàng

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố địa chính trị then chốt ảnh hưởng đến thị trường kim loại và năng lượng.

Giá dầu tăng trong vài phiên gần đây sau khi Iran ràng buộc việc mở cửa hoàn toàn eo biển với các nhượng bộ từ phía Mỹ, trong khi Washington đưa ra các yêu cầu bồi thường mới làm phức tạp thêm con đường dẫn đến một thỏa thuận. Giá dầu Brent đã giao dịch gần 90 USD/thùng.

Giá dầu tăng tạo tác động trái chiều lên vàng: căng thẳng địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng giá năng lượng cao lại làm gia tăng lo ngại lạm phát và gây áp lực lên kỳ vọng lãi suất.

Rủi ro đối với hoạt động vận tải biển ở Trung Đông cũng lan rộng ra ngoài eo biển. Một tàu chở hàng nhỏ đã bị tấn công hôm thứ Ba tại eo biển Bab el-Mandeb, các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết mục tiêu của vụ tấn công được cho là ở Biển Đỏ.

Dù vậy, vàng đang nhận được sự hỗ trợ ở châu Á. Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng của Trung Quốc tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Nhiều tổ chức dự báo vàng vẫn còn trong xu hướng đi lên. Citi dự báo giá vàng có thể ổn định quanh vùng hiện tại hoặc điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn, trước khi hướng tới mốc 4.500 USD/ounce trong quý IV.