Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung; Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng thực hiện.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần khơi dậy trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình "Vành hoa lửa" tại Quảng trường Nhà hát thành phố : Nguồn của cổng thông tin thành phố Hải Phòng

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân thành phố đã có mặt tại Quảng trường Nhà hát để thưởng thức chương trình. Trong không gian nghệ thuật trang trọng và lắng đọng, khán giả chăm chú dõi theo từng tiết mục, cùng sống lại những trang sử hào hùng của dân tộc qua âm nhạc, lời bình và các hoạt cảnh được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc.

Các đại biểu tham dự chương trình: Nguồn của cổng thông tin thành phố Hải Phòng

Với thời lượng 90 phút, chương trình được xây dựng theo hình thức bán sử thi, do NSUT Lê Hải đạo diễn, NSND Khánh Hòa chỉ đạo nghệ thuật, cùng sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Viết Danh, Khánh Ngọc, Ngọc Hiếu, Thu Huyền và tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng, Đoàn Văn công Quân khu 3.

Chương trình được kết cấu thành ba chương gồm: “Tọa độ lửa”, “Khúc tráng ca bất tử” và “Vành hoa lửa - Khát vọng xanh”. Thông qua sự kết hợp giữa khí nhạc, ca khúc cách mạng, lời bình, hoạt cảnh và nghệ thuật múa, chương trình tái hiện những năm tháng chiến tranh ác liệt, những "tọa độ lửa" ghi dấu sự hy sinh anh dũng của các thế hệ chiến sĩ, thanh niên xung phong và những người con ưu tú của dân tộc. Xen lẫn những giai điệu hào hùng là những khoảng lặng đầy xúc động, khắc họa sâu sắc tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Những tiết mục đầy xúc động khắc họa sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước: Nguồn của cổng thông tin thành phố Hải Phòng

Từ dòng chảy ký ức lịch sử, chương trình chuyển tải thông điệp về sự tiếp nối giữa quá khứ và hiện tại. Những "vành hoa lửa" được kết nên từ máu xương, lòng quả cảm và sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã trở thành nền tảng để đất nước vững bước trên hành trình phát triển với những "khát vọng xanh" của thời đại mới.

Khép lại chương trình, những tràng pháo tay kéo dài cùng nhiều cảm xúc lắng đọng đã minh chứng cho sức lan tỏa của nghệ thuật trong việc giáo dục truyền thống và bồi đắp lòng yêu nước. “Vành hoa lửa” không chỉ là bản hùng ca tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân hôm nay, để ngọn lửa của quá khứ tiếp tục soi sáng con đường xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Linh Giang