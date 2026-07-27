Lòng biết ơn còn mãi!

Hành trình "Tri ân tháng Bảy" tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Video: Đức Yên - Linh Trang

Trong hành trình thực hiện chương trình "Tri ân tháng Bảy", đoàn công tác Báo VietNamNet gặp nhiều hoàn cảnh khiến ai cũng lặng lòng. Đó là người vợ liệt sĩ đã 87 tuổi vẫn đau đáu nhớ chồng; người mẹ tóc bạc trắng chưa nguôi nỗi nhớ người con hy sinh khi mới 21 tuổi; hay những cựu chiến binh mang trên mình thương tật sau chiến tranh… Phía sau mỗi con người là một câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc mà thời gian không thể xóa nhòa.

Ông Đặng Xuân Liệu (thương binh hạng 4/4 ở thôn 8, xã Lực Hành) rưng rưng xúc động khi có mặt tại chương trình "Tri ân tháng Bảy" do Báo VietNamNet phối hợp Sở Dân tộc và Tôn giáo Tuyên Quang, UBND xã Lực Hành tổ chức. Ảnh: Thạch Thảo.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", từ ngày 7/5 đến 27/7/2026, Báo VietNamNet triển khai chương trình "Tri ân tháng Bảy" với mong muốn kết nối những tấm lòng nhân ái, chung tay chăm lo người có công, gia đình chính sách còn nhiều khó khăn.

Chương trình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Tổng Biên tập báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá phát biểu trong chương trình Tri ân tháng Bảy tổ chức tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Sau hơn hai tháng triển khai, chương trình đã trao gần 500 phần quà với tổng giá trị hơn 540 triệu đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đồng hành tài trợ 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần Tập đoàn AMACCAO ủng hộ 20 triệu đồng; 140 triệu đồng được trích từ Nguồn Hỗ trợ chung của Chương trình Từ thiện xã hội Báo VietNamNet; hơn 180 triệu đồng do bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước đóng góp.

Từ những vùng núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Tuyên Quang đến mảnh đất Nghệ An, Quảng Trị anh hùng, những phần quà mang theo lòng tri ân của cộng đồng gửi tới những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đầu tháng 5/2026, Báo VietNamNet đồng hành cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia đoàn công tác của Nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trao tặng 100 suất quà tới các thương, bệnh binh tại tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) với số tiền 100 triệu đồng.

Ngày 20/7, Báo VietNamNet phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang trao 93 suất quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại hai xã Lực Hành và Trung Hà với số tiền là 124 triệu đồng.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang trao quà tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách tại hai xã Lực Hành và Trung Hà. Ảnh: Thạch Thảo.

Ngày 23/7, Báo VietNamNet đồng hành cùng đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Cồn Tiên, Kim Ngân và Bến Quan (tỉnh Quảng Trị), tổng trị giá 100 triệu đồng.

Ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng quà cho thương, bệnh binh ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Phạm Tiến.

Ngày 25/7, đoàn tiếp tục trao 191 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tại xã Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang), một trong những địa bàn từng diễn ra những trận chiến ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc giai đoạn 1979-1989, tổng trị giá 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet; ông Lê Thế Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet cùng lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo Tuyên Quang; Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; lãnh đạo xã Vị Xuyên trao quà tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ảnh: Phạm Hải

"Chúng tôi mong rằng những món quà nhỏ sẽ góp thêm niềm vui, sự động viên để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá chia sẻ.

'Điều quý giá nhất với chúng tôi là sự ghi nhớ của thế hệ hôm nay'

Đón nhận những phần quà từ chương trình "Tri ân tháng Bảy", nhiều cựu chiến binh, mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ không giấu được sự xúc động.

Gần 60 năm sau ngày chồng hy sinh tại chiến trường Quảng Trị, cụ Đoàn Thị Thiện (87 tuổi, thôn 25, xã Vị Xuyên) vẫn luôn gìn giữ ký ức về người bạn đời.

"Gần 60 năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ thương chồng. Tôi và các con luôn tự hào về sự hy sinh của ông ấy cho hòa bình của đất nước. Tôi cũng rất biết ơn khi nhiều năm qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và Báo VietNamNet", cụ Thiện chia sẻ.

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá thăm hỏi cụ Đoàn Thị Thiện, vợ liệt sĩ Trần Văn Khoát. Ảnh: Phạm Hải

Cầm trên tay món quà do Báo VietNamNet trao tặng, ông Phạm Xuân Hải (sinh năm 1959, ở thôn 7 xã Vị Xuyên) là thương binh hạng 1/4, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, không giấu được sự xúc động.

Ông cho biết, điều khiến ông ấm lòng không chỉ là món quà được trao tận tay mà còn là sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng dành cho những người đã hy sinh một phần máu thịt vì Tổ quốc.

Ông Phạm Xuân Hải xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Ảnh: Phạm Hải.

Trong hành trình "Tri ân tháng Bảy", Báo VietNamNet gặp không ít gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn. Như hoàn cảnh của bà Đào Thị Mai (sinh năm 1961, thôn Bản Ba, xã Trung Hà) đã dành gần 40 năm cuộc đời để chăm sóc người chồng thương binh, từng tham gia chiến đấu tại khu vực biên giới Vị Xuyên.

Khi nhận phần quà từ Báo VietNamNet, bà Mai vui mừng cho biết, gia đình bà dự định dành số tiền này để lắp chiếc cửa sổ còn thiếu cho căn nhà trước mùa mưa bão.

Gia đình bà Đào Thị Mai và ông Ma Đình Chẩn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thu Hiền

Mỗi món quà được trao đi đều mang theo tấm lòng của cộng đồng. Và hơn cả giá trị vật chất, điều khiến nhiều cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ xúc động chính là sự ghi nhớ, tri ân của thế hệ hôm nay.

"Điều quý giá nhất với chúng tôi là sự ghi nhớ của thế hệ hôm nay", ông Đặng Xuân Liệu, thương binh hạng 4/4 ở thôn 8, xã Lực Hành (tỉnh Tuyên Quang) bày tỏ.

Niềm vui ánh lên trên gương mặt những cựu chiến binh khi sự hy sinh, cống hiến của họ vẫn luôn được các thế hệ hôm nay trân trọng và ghi nhớ. Ảnh: Thạch Thảo/Phạm Hải

Hành trình "Tri ân tháng Bảy" khép lại, nhưng lòng biết ơn thì còn mãi. Mỗi phần quà được trao đi là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là tình cảm của cộng đồng dành cho những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Báo VietNamNet trân trọng cảm ơn sự đồng hành của bạn đọc, các cơ quan, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước. Chính sự sẻ chia ấy đã góp phần làm nên một hành trình nghĩa tình, để lòng biết ơn không chỉ được nhắc nhớ trong tháng Bảy mà còn tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.