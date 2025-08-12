Sáng 12/8, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn trên là ông Lò Văn Mạnh. Ông Mạnh hiện tại là Phó Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

"Việc xác định ông Mạnh có nồng độ cồn hay không hiện tại đang chờ phía cơ quan công an xác minh, tôi chưa nắm được thông tin", lãnh đạo Đảng uỷ xã Phong Dụ Thượng nói.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 20h30 tối qua (11/8), tại nhà văn hoá thôn Làng Chạng của xã diễn ra chương trình văn nghệ thu hút sự theo dõi của nhiều người dân cùng các cháu nhỏ.

Thời điểm trên, bất ngờ xe ô tô do ông Lò Văn Mạnh điều khiển đâm trúng đám đông. Hậu quả khiến 1 người tử vong và 11 người bị thương. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là cháu P.D.K. (trú thôn Làng Chạng).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng đưa những người bị thương đến cơ sở y tế để điều trị.