Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về Tai Mũi Họng của cả nước. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và mở rộng các lĩnh vực khám, chữa bệnh. Hiện Bệnh viện có hệ thống nhiều khoa, trung tâm như Tai, Mũi Xoang, Họng – Thanh quản, Tai Mũi Họng Trẻ em, Cấp cứu, Nội soi… đồng thời chú trọng đổi mới phong cách phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.

Bảo hiểm VietinBank là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô và tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thị trường. Doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển đa dạng sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tối ưu quy trình nghiệp vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Theo thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm sức khỏe VBI khi khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Thông qua cơ chế phối hợp giữa cơ sở y tế và doanh nghiệp bảo hiểm, khách hàng được thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng quyền lợi bảo hiểm, đồng thời giảm bớt áp lực tài chính khi phát sinh chi phí y tế theo phạm vi và điều kiện hợp đồng.

Đáng chú ý, hợp tác giữa hai đơn vị không chỉ cung cấp một giải pháp hỗ trợ tài chính mà còn hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng, người bệnh. Trong đó, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin để từng bước tối ưu quy trình bảo lãnh viện phí, góp phần giúp quá trình khám chữa bệnh diễn ra thuận tiện, minh bạch hơn, người bệnh có thể tập trung vào việc chăm sóc và phục hồi sức khỏe.

Theo ThS. Đỗ Việt Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, đối với người tham gia bảo hiểm sức khỏe, điều cần thiết không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính khi phát sinh nhu cầu khám, chữa bệnh mà còn là một hành trình khám chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch. Bệnh viện kỳ vọng sự hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tiếp tục được mở rộng trên tinh thần chia sẻ, đổi mới và đồng hành lâu dài, đặc biệt trong tối ưu quy trình bảo lãnh viện phí, từ đó từng bước xây dựng những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và nhân văn hơn cho cộng đồng.

ThS. Đỗ Việt Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Đại diện VBI cho biết, việc hợp tác, mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm bảo hiểm sức khỏe của doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh rủi ro sức khỏe ngày càng đa dạng và phức tạp, VBI đề cao việc hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế công lập uy tín để mang đến khách hàng trải nghiệm khám chữa bệnh chất lượng với mức chi phí hợp lý.

Đại diện Bảo hiểm VietinBank và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương ký kết hợp tác

Bảo hiểm VietinBank – VBI hiện có hơn 200 cơ sở y tế liên kết bảo lãnh viện phí, trong đó có 41 cơ sở y tế công lập cùng nhiều bệnh viện lớn tuyến trung ương. Song song với việc mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí, VBI không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ: ứng dụng công nghệ cải tiến quy trình bồi thường, nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên, mở rộng hệ sinh thái bảo hiểm số, ra mắt gói combo sản phẩm để gia tăng quyền lợi cho khách hàng.

Ngọc Minh