Trong kiến nghị gửi về sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, cử tri Hà Nội đề nghị Bộ Y tế xem xét tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất y tế, bổ sung trang thiết bị, tăng cường nhân lực để bảo đảm đáp ứng được nhu cầu khám định kỳ hằng năm cho toàn dân, tránh tình trạng quá tải đối với các bệnh viện.

Đồng thời, cử tri đề xuất ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình khám sức khỏe định kỳ; hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử để quản lý thông tin người dân một cách thống nhất, liên thông. Phạm vi miễn viện phí cơ bản, đối tượng áp dụng và lộ trình triển khai cũng là các nội dung được cử tri quan tâm.

Trả lời các kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết đã xây dựng các dự án mua sắm trang thiết bị y tế trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nhằm bổ sung hệ thống thiết bị hiện đại, kịp thời thay thế các thiết bị lạc hậu, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu.

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân ở TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Đồng thời, từ năm 2026, Bộ Y tế phối hợp các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, trong đó có nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế cho y tế cơ sở, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ theo mô hình sắp xếp đơn vị hành chính và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Về hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử và liên thông phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân, Bộ Y tế cho biết hiện Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đã được tạo lập; công dân có VNeID xác thực mức độ 2 có thể sử dụng ngay.

Đến nay, hơn 34 triệu sổ đã được khởi tạo, cập nhật, khai thác, tạo nền tảng quan trọng để quản lý, theo dõi sức khỏe theo vòng đời và hỗ trợ triển khai khám sức khỏe định kỳ.

Đang xây dựng đề án triển khai chính sách miễn viện phí cơ bản trong phạm vi BHYT

Thực hiện chính sách miễn viện phí cơ bản trong phạm vi BHYT, Bộ Y tế cho biết đang khẩn trương xây dựng Đề án triển khai từng bước thực hiện lộ trình miễn viện phí trong phạm vi BHYT, trên nền tảng trụ cột là BHYT và thực hiện có lộ trình.

"Quỹ BHYT tập trung chi trả các chi phí y tế cơ bản, thiết yếu, giảm tối đa gánh nặng tài chính cho người dân, trước hết ưu tiên đối với đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác", Bộ Y tế cho biết.

Đối với phần dịch vụ y tế theo yêu cầu, vượt mức cơ bản, người bệnh vẫn chi trả một phần để sử dụng dịch vụ hợp lý, tiết kiệm chi phí.

Về quyền lợi khám sức khỏe định kỳ, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn chuyên môn để triển khai thực hiện.

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), cho biết đến hết năm 2025, cả nước có 97,65 triệu người tham gia BHYT thực tế, tương đương độ bao phủ 95,16% dân số. Năm qua, Quỹ BHYT chi 166,4 nghìn tỷ đồng cho hơn 195 triệu lượt khám chữa bệnh, tăng 23,5 nghìn tỷ so với năm trước đó. Trong số này, chỉ gần 4% ngân sách Quỹ BHYT chi cho việc khám bệnh.